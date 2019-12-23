Слезы по Роналду: "Реал" забил меньше, чем в худший год с Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Мадридский "Реал" забил 100 голов во всех турнирах в 2019 году. Это худший показатель "Королевского клуба" в текущем десятилетии. Нынешний год стал первым полноценным для клуба после ухода Криштиану Роналду в "Ювентус" перед началом прошлого сезона. С португальцем в составе мадридцы не забивали меньше 130 мячей за год. Ранее мы писали, что впервые более чем за 30 лет "Реал" пропустил так мало за 18 туров в Испании.

Всего за "Реал" Роналду провел 438 матчей, в которых забил 450 голов и сделал 131 результативную передачу. В составе королевского клуба футболист 4 раза становился победителем Лиги чемпионов.

Ранее мы писали, что экс-игрок "Шахтера" Вячеслав Шевчук показал "прыжок на Луну", которым переплюнул Криштиану. Оказывается, у знаменитого португальца, забивающего с высоты 2,56, имеется украинский "учитель".

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Феноменальный гол Криштиану Роналду с "третьего этажа":

Кстати, как мы писали ранее, не Роналду и не Месси назван самым обсуждаемым футболистом года в Twitter. Этого звания по итогам 2019-го удостоился бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар.

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