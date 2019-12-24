Футболист, помогавший украинской армии, снова может стать игроком московского гранда

Тараса Михалика, летом попрощавшегося с "Локомотивом", снова сватают в этот российский клуб

Тарас Михалик / Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" (Москва)

Защитник луцкой "Волыни" 36-летний Тарас Михалик может снова перейти в московский "Локомотив". "Удивительный вариант – возможное возвращение Тараса Михалика. Не знаю, зачем, но тема существует", – сообщил заместитель главного редактора российского издания "Спорт-Экспресс" Сергей Егоров. Напомним, ранее экс-тренер киевского "Динамо" возглавил российский "Ротор".

Читайте также: "Работал в колхозе. Платили зерном": экс-капитан "Динамо" Михалик рассказал о нефутбольных заработках

Тарас Михалик / Фото: Twitter

Напомним, экс-динамовец Тарас Михалик выступал за "Локомотив" с 2013-го до июня 2019 года, став в составе "железнодорожников" чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России. Последнего кубкового успеха с "Локо" Михалик добился в мае.

После летнего пафосного завершения выступлений в "Локомотиве" Михалик бутсы на гвоздь не повесил, подписав контракт с "Волынью", с которой сейчас занимает второе место в Первой лиге Украины.

Реклама

Тарас Михалик и его жена Валерия / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Многие фанаты луцкого клуба появление в команде Тараса Михалика приняли в штыки, учитывая его выступления в стране-агрессоре во время войны Украины с Россией. Правда, как сообщалось в СМИ, в разговоре с разъяренными болельщиками "Волыни" Михалик заявил, что, будучи игроком московского "Локомотива", оказывал финансовую поддержку украинской армии. Это снизило напряжение в отношениях футболиста с ультрас луцкого клуба.

И после всего этого Михалик – снова в орбите интересов "Локомотива". Неожиданный поворот!

Отметим, что в текущем чемпионате России "Локомотив" занимает пятое место, отставая на одно очко от идущего вторым "Краснодара".

Турнирная таблица чемпионата России

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЗЕНИТ 19 14 3 2 37-9 45 2 КРАСНОДАР 19 9 8 2 33-20 35 3 РОСТОВ 19 10 4 5 34-28 34 4 ЦСКА 19 10 4 5 26-18 34 5 ЛОКОМОТИВ 19 10 4 5 28-24 34 6 АРСЕНАЛ 19 7 4 8 23-23 25 7 УФА 19 6 7 6 16-17 25 8 ДИНАМО 19 6 6 7 16-21 24 9 УРАЛ 19 6 6 7 24-31 24 10 СПАРТАК 19 6 4 9 19-21 22 11 ТАМБОВ 19 6 3 10 23-26 21 12 АХМАТ 19 4 7 8 13-24 19 13 РУБИН 19 4 7 8 11-21 19 14 ОРЕНБУРГ 18 5 4 9 21-27 19 15 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 19 5 3 11 20-25 18 16 СОЧИ 18 3 6 9 16-25 15

Добавим, что в конце прошлого года на поединок против "Спартака" игроки "Локомотива" вышли в черных футболках с надписью "Тарас, мы с тобой". Футболисты таким образом поддержали Тараса Михалика, который потерял отца. Владимир Михалик был найден мертвым на берегу реки Стоход в Любешове Волынской области.

Смотрите, как "Локомотив" без Тараса Михалика терпел крах в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама