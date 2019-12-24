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Футболист, помогавший украинской армии, снова может стать игроком московского гранда

24 декабря, 01:23

Тараса Михалика, летом попрощавшегося с "Локомотивом", снова сватают в этот российский клуб

Тарас Михалик

Тарас Михалик / Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" (Москва)

Защитник луцкой "Волыни" 36-летний Тарас Михалик может снова перейти в московский "Локомотив". "Удивительный вариант – возможное возвращение Тараса Михалика. Не знаю, зачем, но тема существует", – сообщил заместитель главного редактора российского издания "Спорт-Экспресс" Сергей Егоров. Напомним, ранее экс-тренер киевского "Динамо" возглавил российский "Ротор".

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Тарас Михалик

Тарас Михалик / Фото: Twitter

Напомним, экс-динамовец Тарас Михалик выступал за "Локомотив" с 2013-го до июня 2019 года, став в составе "железнодорожников" чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России. Последнего кубкового успеха с "Локо" Михалик добился в мае.

После летнего пафосного завершения выступлений в "Локомотиве" Михалик бутсы на гвоздь не повесил, подписав контракт с "Волынью", с которой сейчас занимает второе место в Первой лиге Украины.

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Тарас Михалик и его жена Валерия

Тарас Михалик и его жена Валерия / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Многие фанаты луцкого клуба появление в команде Тараса Михалика приняли в штыки, учитывая его выступления в стране-агрессоре во время войны Украины с Россией. Правда, как сообщалось в СМИ, в разговоре с разъяренными болельщиками "Волыни" Михалик заявил, что, будучи игроком московского "Локомотива", оказывал финансовую поддержку украинской армии. Это снизило напряжение в отношениях футболиста с ультрас луцкого клуба.

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И после всего этого Михалик – снова в орбите интересов "Локомотива". Неожиданный поворот!

Отметим, что в текущем чемпионате России "Локомотив" занимает пятое место, отставая на одно очко от идущего вторым "Краснодара".

Турнирная таблица чемпионата России

МКлубИВНПМячиОчки
1ЗЕНИТ19143237-945
2КРАСНОДАР1998233-2035
3РОСТОВ19104534-2834
4ЦСКА19104526-1834
5ЛОКОМОТИВ19104528-2434
6АРСЕНАЛ1974823-2325
7УФА1967616-1725
8ДИНАМО1966716-2124
9УРАЛ1966724-3124
10СПАРТАК1964919-2122
11ТАМБОВ19631023-2621
12АХМАТ1947813-2419
13РУБИН1947811-2119
14ОРЕНБУРГ1854921-2719
15КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ19531120-2518
16СОЧИ1836916-2515

Добавим, что в конце прошлого года на поединок против "Спартака" игроки "Локомотива" вышли в черных футболках с надписью "Тарас, мы с тобой". Футболисты таким образом поддержали Тараса Михалика, который потерял отца. Владимир Михалик был найден мертвым на берегу реки Стоход в Любешове Волынской области.

Смотрите, как "Локомотив" без Тараса Михалика терпел крах в Лиге чемпионов

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чемпионат России Волынь Луцк Тарас Михалик Локомотив Москва первая лига

Источник: Сегодня|Спорт

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