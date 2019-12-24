Футболист, помогавший украинской армии, снова может стать игроком московского гранда

Защитник луцкой "Волыни" 36-летний Тарас Михалик может снова перейти в московский "Локомотив". "Удивительный вариант – возможное возвращение Тараса Михалика. Не знаю, зачем, но тема существует", – сообщил заместитель главного редактора российского издания "Спорт-Экспресс" Сергей Егоров. Напомним, ранее экс-тренер киевского "Динамо" возглавил российский "Ротор".
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Напомним, экс-динамовец Тарас Михалик выступал за "Локомотив" с 2013-го до июня 2019 года, став в составе "железнодорожников" чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России. Последнего кубкового успеха с "Локо" Михалик добился в мае.
После летнего пафосного завершения выступлений в "Локомотиве" Михалик бутсы на гвоздь не повесил, подписав контракт с "Волынью", с которой сейчас занимает второе место в Первой лиге Украины.
Многие фанаты луцкого клуба появление в команде Тараса Михалика приняли в штыки, учитывая его выступления в стране-агрессоре во время войны Украины с Россией. Правда, как сообщалось в СМИ, в разговоре с разъяренными болельщиками "Волыни" Михалик заявил, что, будучи игроком московского "Локомотива", оказывал финансовую поддержку украинской армии. Это снизило напряжение в отношениях футболиста с ультрас луцкого клуба.
И после всего этого Михалик – снова в орбите интересов "Локомотива". Неожиданный поворот!
Отметим, что в текущем чемпионате России "Локомотив" занимает пятое место, отставая на одно очко от идущего вторым "Краснодара".
Турнирная таблица чемпионата России
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЗЕНИТ
|19
|14
|3
|2
|37-9
|45
|2
|КРАСНОДАР
|19
|9
|8
|2
|33-20
|35
|3
|РОСТОВ
|19
|10
|4
|5
|34-28
|34
|4
|ЦСКА
|19
|10
|4
|5
|26-18
|34
|5
|ЛОКОМОТИВ
|19
|10
|4
|5
|28-24
|34
|6
|АРСЕНАЛ
|19
|7
|4
|8
|23-23
|25
|7
|УФА
|19
|6
|7
|6
|16-17
|25
|8
|ДИНАМО
|19
|6
|6
|7
|16-21
|24
|9
|УРАЛ
|19
|6
|6
|7
|24-31
|24
|10
|СПАРТАК
|19
|6
|4
|9
|19-21
|22
|11
|ТАМБОВ
|19
|6
|3
|10
|23-26
|21
|12
|АХМАТ
|19
|4
|7
|8
|13-24
|19
|13
|РУБИН
|19
|4
|7
|8
|11-21
|19
|14
|ОРЕНБУРГ
|18
|5
|4
|9
|21-27
|19
|15
|КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
|19
|5
|3
|11
|20-25
|18
|16
|СОЧИ
|18
|3
|6
|9
|16-25
|15
Добавим, что в конце прошлого года на поединок против "Спартака" игроки "Локомотива" вышли в черных футболках с надписью "Тарас, мы с тобой". Футболисты таким образом поддержали Тараса Михалика, который потерял отца. Владимир Михалик был найден мертвым на берегу реки Стоход в Любешове Волынской области.
Смотрите, как "Локомотив" без Тараса Михалика терпел крах в Лиге чемпионов
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