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"Рыжий!" Названа главная звезда киевского "Динамо"

Сегодня, 19:27

По мнению испанского форварда динамовцев Франа Соля, звезда №1 в команде – Виктор Цыганков

Фран Соль звездой №1 "Динамо" считает Цыганкова
Фран Соль звездой №1 "Динамо" считает Цыганкова. Фото: AFP
"Рыжий!" Названа главная звезда киевского "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2d2/92d/5c72d292d1785.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2d2/92d/5c72d292d1785.png Футбол По мнению испанского форварда динамовцев Франа Соля, звезда №1 в команде - Виктор Цыганков

Испанский новичок "Динамо" Фран Соль, своим голом в ворота "Олимпиакоса"выведший киевлян в 1/8 Лиги Европы, назвал главную, по его мнению, звезду команды.

"В первую очередь я бы хотел выделить Дениса Бойко. Считаю, что он стал настоящим героем ответного матча с "Олимпиакосом". А вообще главной звездой нынешнего "Динамо" я бы назвал Виктора Цыганкова, – сказал Соль в интервью dynamo.kiev.ua. - Его левая нога — это нечто! Это тот футболист, который в будущем будет успешно играть в Европе. Кроме того, необходимо выделить Николая Шапаренко. У него вообще какая-то особая энергия, и он умеет ею заразить всю команду. Ну и, конечно, нельзя не отметить Беньямина Вербича — это высококлассный футболист, который очень помогает "Динамо".

Цыганков отлично бьет с левой. Но и его бьют по ногам - мама не горюй. Фото AFP

По словам Соля, быстрее всего он сдружился в "Динамо" с Вербичем и бразильцами: "А если говорить об украинцах, то это Шапаренко и Цыганков. С Цыганковым общаемся больше, потому что он владеет английским языком. Но Шапаренко так классно шутит, что для того, чтобы понять эти шутки, знание языка и не нужно".

Ранее президент "Динамо" заявлял, что рижеволосый Цыганков стоит 50-70 млн евро.

Как сообщалось ранее, главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал жеребьевку ЛЕ: "Сейчас скажу вам только, что форма у "Челси" синяя".

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Тег Динамо Киев, Виктор Цыганков, Фран Соль

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