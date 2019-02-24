"Рыжий!" Названа главная звезда киевского "Динамо"
По мнению испанского форварда динамовцев Франа Соля, звезда №1 в команде – Виктор Цыганков
Испанский новичок "Динамо" Фран Соль, своим голом в ворота "Олимпиакоса"выведший киевлян в 1/8 Лиги Европы, назвал главную, по его мнению, звезду команды.
"В первую очередь я бы хотел выделить Дениса Бойко. Считаю, что он стал настоящим героем ответного матча с "Олимпиакосом". А вообще главной звездой нынешнего "Динамо" я бы назвал Виктора Цыганкова, – сказал Соль в интервью dynamo.kiev.ua. - Его левая нога — это нечто! Это тот футболист, который в будущем будет успешно играть в Европе. Кроме того, необходимо выделить Николая Шапаренко. У него вообще какая-то особая энергия, и он умеет ею заразить всю команду. Ну и, конечно, нельзя не отметить Беньямина Вербича — это высококлассный футболист, который очень помогает "Динамо".
Цыганков отлично бьет с левой. Но и его бьют по ногам - мама не горюй. Фото AFP
По словам Соля, быстрее всего он сдружился в "Динамо" с Вербичем и бразильцами: "А если говорить об украинцах, то это Шапаренко и Цыганков. С Цыганковым общаемся больше, потому что он владеет английским языком. Но Шапаренко так классно шутит, что для того, чтобы понять эти шутки, знание языка и не нужно".
Ранее президент "Динамо" заявлял, что рижеволосый Цыганков стоит 50-70 млн евро.
Как сообщалось ранее, главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал жеребьевку ЛЕ: "Сейчас скажу вам только, что форма у "Челси" синяя".
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