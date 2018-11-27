Без Буяльского и Беседина: "Динамо" летит на матч с "Астаной"

Делегация киевского "Динамо" сегодня днем отправилась на выездной матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы – с казахстанской "Астаной". Напомним, что игра состоится в четверг, 29 ноября (начало – в 17:50 по киевскому времени), а турнирное положение в группе K таково, что ничья вполне устроит команду Александра Хацкевича и досрочно гарантирует выход в 1/16 финала.



В Казахстан отправились почти все основные футболисты. Присоединился защитник Бурда, которого не хватало киевлянам в матче "Александрия" – "Динамо" в чемпионате Украины, который столичный клуб проиграл – 1:2.



Зато остался в Киеве полузащитник Буяльский – у него растяжение икроножной мышцы. Рановато еще возвращаться в строй после травмы и нападающему Беседину.



Вот список футболистов, которых Хацкевич взял с собой на выездной матч:

вратари: Бойко, Бущан, Рудько;

Бойко, Бущан, Рудько; защитники: Бурда, Кадар, Кендзера, Миколенко, Морозюк, Шабанов;

Бурда, Кадар, Кендзера, Миколенко, Морозюк, Шабанов; полузащитники: Андриевский, Вербич, Гармаш, Дуэлунн, Сидклей, Сидорчук, Смирный, Цыганков, Че Че, Шапаренко, Шепелев;

Андриевский, Вербич, Гармаш, Дуэлунн, Сидклей, Сидорчук, Смирный, Цыганков, Че Че, Шапаренко, Шепелев; нападающий: Русин.

С учетом смены часовых поясов и пятичасового перелета киевляне прибудут в Астану глубокой ночью. Завтра "Динамо" ждут традиционные пресс-конференция и тренировка.



Напомним, что сегодня в Германии состоится очень важный матч Лиги чемпионов "Хоффенхайм" – "Шахтер", онлайн-трансляция уже на нашем сайте.