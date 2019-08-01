Виктор Скрипник / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

С черных гор без белого флага: "Заря" сегодня проведет ответный матч Лиги Европы Кинзерский Эдуард https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA 2019-08-01T09:54:24+03:00 Футбол Черногорский клуб приехал в Украину с надеждами "преподнести сюрприз"

Сегодня "Заря" с высокой долей вероятности может преодолеть барьер 2-го квалифай-раунда ЛЕ в лице черногорской "Будучности". Подопечные Виктора Скрипника примут балканцев на "Славутич-Арене", имея в активе выездную победу недельной давности (3:1). Начало поединка – в 19:00. Напомним, в первом матче "Заря" обыграла "Будучность" со счетом 3:1. Дублем отметился Артем Громов, еще один мяч на свой счет записал Леван Арвеладзе.

Впрочем, несмотря на комфортное преимущество луганчан, их соперники не намерены сдаваться. "Мы понимаем, что сохранили минимальные шансы на успех, но летим без белого фланга, – заявил перед вылетом наставник черногорцев Бранко Брнович. – Сделаем все возможное, чтобы показать себя в Украине в лучшем свете, а возможно, и преподнести сюрприз". Кстати, в отличие от "Зари", летавшей в Подгорицу и обратно чартерами, "Будучность" добиралась до Запорожья обычными рейсовыми самолетами с пересадкой и ночевкой в Стамбуле. При этом "сине-белые" успели еще и потренироваться на берегах Босфора, проведя во вторник вечером часовое занятие на базе вице-чемпиона Турции "Истанбул Башакшехира". А в Запорожье, помимо вчерашней предматчевой тренировки, предусмотренной регламентом, гости планируют провести еще одно занятие – сегодня в первой половине дня.

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В составах обеих команд ожидается пополнение по сравнению с первой игрой. У "Зари" сможет сыграть отбывший дисквалификацию атакующий хавбек Богдан Леднев, автор победного гола в воскресном поединке УПЛ против "Ворсклы". А у черногорцев, залечив травму, вернулся в строй правый вингер Петар Грбич – самый дорогой футболист "Будучности" (500 тыс.).

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Гол Леднева и обзор матча против "Ворсклы":

"Заря" готовилась к матчу под руководством ассистента Виктора Скрипника – Веселина Атанасова. А главный тренер "черно-белых" должен вернуться из Германии, где участвовал в тренерской конференции, лишь сегодня накануне игры. Как рассказали нам в "Заре", такая накладка случилась из-за того, что Скрипник записался на этот тренинг еще до подписания контракта с клубом, и еще тогда дал гарантии своего участия. Помощник тренера "Зари" – об ответном матче в Лиге Европы: "Еще не все решено".

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