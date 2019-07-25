"Будучность" – "Заря": видео голов и обзор матча Лиги Европы

Первый для украинских клубов поединок еврокубкового сезона 2019/2020 оказался богатым на голы

В четверг, 25 июля, луганская "Заря" провела первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы. Подопечные Виктора Скрипника в Подгорице на стадионе "Под Горицом" встречались с "Будучностью" из Черногории. И победили с комфортным счетом 3:1. Мы вели онлайн матча "Будучность" – "Заря" на нашем сайте. Ответный матч пройдет в Украине через неделю.

Обзор матча "Будучность" – "Заря" (1:3)

На 16-й минуте счет в матче "Будучность" – "Заря" открыл футболист украинской команды Артем Громов. После прострела с левого фланга Громов пробил по центру, мяч рикошетом от защитника влетел в сетку ворот "Будучности".

На 19-й минуте форвард "Зари" Будковский запрессинговал голкипера "Будучности", тот выбил мяч прямо на Громова, а Артему оставалось только отправить мяч в пустые ворота. Так счет стал 2:0 в пользу луганчан.

В начале второго тайма "Будучность" один мяч отыграла. На 57-й минуте после навеса с углового мяч прилетел на дальнюю штангу, откуда Перович пробил вдоль ворот и попал во Владислава Кочергина, а уже от него мяч залетел в сетку.

На 81-й минуте "Заря" снова забивает гол. Лунев убежал от соперника по правому флангу, срезал угол и отдал точную передачу в штрафную на Арвеладзе, а тот точно пробил мимо голкипера. Так счет стал 3:1 в пользу луганчан. И до финального свистка он не изменился.

Результаты матчей второго раунда квалификации Лиги Европы

Как мы писали ранее, Скрипник оставил бразильцев за бортом своего первого матча с "Зарей" в еврокубках. Луганская команда проводила поединок против черногорской "Будучности" без легионеров Силаса и Лазио.

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