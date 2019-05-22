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С флагом Украины: в сеть попало фото новой формы киевского "Динамо"

22 мая, 11:56

Футболисты столичной команды будут выступать в футболках с сине-желтыми рукавами и автографом Лобановского

Фото: AFP

В сеть попали фотографии новой формы киевского "Динамо", которую официально представят 26 мая во время матча столичного клуба на НСК "Олимпийский" против ФК "Львов". На рукавах экипировки будет изображен украинский флаг. Кроме того, в честь 80-летия с рождения легендарного тренера "Динамо" Валерия Лобановского на футболках игроков будет размещен автограф великого тренера. 

Напомним, в среду, 22 мая, в Харькове "Динамо" проведет заключительное классико сезона против "Шахтера": онлайн "Шахтер" – "Динамо" с комментариями, видео голов и яркими фото смотрите на нашем сайте.

Как мы сообщали, на этот поединок "горняки" впервые выйдут в статусе самого титулованного клуба независимой Украины. После победы над "Зарей" в Запорожье в активе "Шахтера" стало уже 12 чемпионств. Кроме того, трофейная копилка дончан периода независимости насчитывает 13 Кубков страны, 8 Суперкубков и 1 Кубок УЕФА. Тогда как киевляне завоевали 15 чемпионств, 11 Кубков и 7 Суперкубков. Суммарный счет трофеев - 34:33 в пользу дончан. 

Также мы писали, что слух о "Рубине" может помочь Хацкевичу остаться у руля "Динамо". История с приглашением в Казань должна поднять реноме белоруса после двух лет турнирных провалов в Киеве. 

Тренировка "Шахтера" перед матчем с "Динамо":


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Тег форма, чемпионат Украины, Динамо Киев

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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