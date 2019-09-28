С почином! Зозуля впервые отметился голом в чемпионате Испании

Роман продолжит забивать в Испании / Фото: Twitter

В рамках восьмого тура испанской Сегунды (второй дивизион чемпионата Испании) "Альбасете" в гостевом поединке проиграл Лас-"Пальмасу" со счетом 3:2. Кстати, мы проведем онлайн огненного дерби Мадрида с игроками на два миллиарда евро.

В этом матче дебютным голом отличился украинский форвард Роман Зозуля. Нападающий вышел в старте поединка и отметился дебютным голом на на 86-й минуте.

"Лас-Пальмас" – "Альбасете" – 3:2

Голы: 1:0 – 31 Виера, 2:0 – 45 Виера, 3:0 – 68 Пекхарт, 3:1 – 86 Зозуля, 3:2 – 90 Акунья.

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Команда Романа занимает шестое место в турнирной таблице, однако ее может обойти группа конкурентов по итогам восьмого тура.

Отметим, что в понедельник лидер "Барселоны" Лионель был назван лучшим игроком года по версии ФИФА. Однако в среду, 25 сентября, появилась информация, что ФИФА могла подтасовать результаты в пользу Месси. Капитан сборной Никарагуа заявил, что не отдавал свой голос аргентинскому форварду "Барселоны", как это указано в официальных результатах опроса.

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону"

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