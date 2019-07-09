С травмой и пятью голами: в одном матче "Динамо" обыграло сразу две австрийские команды

Победа с осадочком – киевляне разгромили соперника, но потеряли датского полузащитника

Киевское "Динамо" провело четвертый матч на сборах в Австрии. После ничьей с "Олимпиакосом" (1:1) вице-чемпионы Украины встречались с соперником, в составе которого объединились футболисты двух команд четвертого дивизиона Австрии – "Цирль" и "Кематен". Спарринг завершился со счетом 5:0 в пользу "Динамо". Забивали Беседин, Буяльский, де Пена, Шапаренко и Пиварич. Это уже вторая крупная победа киевлян на сборах. Ранее со счетом 3:0 был обыгран "Ваккер".

"Динамо" – "Цирль"/"Кематен" – 5:0

Голы: Беседин (23), Буяльский (32), де Пена (37), Шапаренко (65), Пиварич (83)

Беседин (23), Буяльский (32), де Пена (37), Шапаренко (65), Пиварич (83) "Динамо": Кучерук (Нещерет, 45), Шабанов (Пиварич, 56), Попов, Алибеков (Русин, 45), Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Андриевский, Цитаишвили, Дуэлунд (де Пена, 31), Беседин.

Ложкой дегтя в победе "Динамо" стала травма полузащитника молодежной сборной Дании Миккеля Дуэлунда в первом тайме. Кстати, вышедший вместо него Карлос де Пена отметился голом.

Напомним, в предыдущем спарринге "Динамо", сыгравшего 1:1 с "Олимпиакосом", травму получил словенский вингер киевлян Беньямин Вербич. Что касается Дуэлунда, то он лишь два месяца назад вернулся в строй после предыдущего повреждения.

Ранее мы писали о возвращении блудного Жени: Хачериди в шаге от контракта с киевским "Динамо". Центральный защитник, которого не оценил Разван Луческу в Греции, может пополнить ряды вице-чемпионов Украины.

Смотрите, как Хачериди забивал за "Динамо"

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