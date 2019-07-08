Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Возвращение блудного Жени: Хачериди в шаге от контракта с киевским "Динамо"

8 июля, 13:44

Центральный защитник, которого не оценил Луческу, может пополнить ряды вице-чемпионов Украины

Евгений Хачериди
Евгений Хачериди. Фото: AFP

31-летний Евгений Хачериди может вернуться в киевское "Динамо", где выступал с 2007 по 2018 годы. Об этом сообщает греческий ресурс paokvoice.com. Как уточняет источник, центральный защитник, которого портал Transfermarkt оценивает в 1,5 миллиона евро, близок к соглашению с вице-чемпионами Украины. 

Отмечается, что Хачериди уверен, что продолжит свою карьеру в Украине, где снова рассчитывает заиграть на высоком уровне после неудачного сезона в составе клуба ПАОК. Сообщается, что в данный момент Хачериди находится в Киеве и занимается индивидуально.

В прошлом сезоне ПАОК под руководством Развана Луческу сделал золотой дубль – выиграл чемпионат и Кубок Греции. Однако Евгений Хачериди при Луческу-младшем на поле практически не появлялся, отыграв во всех турнирах всего лишь 11 матчей. В них украинец получил одну красную и три желтые карточки. 

Смотрите, как Хачериди забивал за "Динамо"

Как мы писали ранее, Разван Луческу после золотого дубля с ПАОК покинул Грецию. Восьмой командой в тренерской карьере 50-летнего румынского специалиста стал "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Прежде сын Мирчи Луческу сотрудничал с румынскими "Брашовом", "Рапидом", "Петролулом", сборной Румынии, катарским "Аль-Джаишем", а также греческим "Ксанти".

Накануне эксперт Михиал Метревели оценил последний трансфер киевских динамовцев: "Зачем "Динамо" Караваев? Возможно, они продадут Цыганкова уже до конца августа", - предположил Метревели.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Динамо Киев, Евгений Хачериди, ПАОК

Вы сейчас просматриваете новость " Возвращение блудного Жени: Хачериди в шаге от контракта с киевским "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Динамомания , Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая схема у "Шахтера" и новые беки у "Динамо": фишки сборов клубов УПЛ

Сегодня, 08:55

Новый наставник "горняков" Каштру внедряет 4-1-4-1, а Хацкевич пробует в защите хавбеков

Новый победитель: в суде "переиграли" титул обладателя Суперкубка-1986 с участием киевского "Динамо"

6 июля, 11:36

В Бухаресте устроили судебные разборки за то, кому принадлежит важный евротрофей 32-летней давности

Караваев забил дебютный гол, "Динамо" разгромило австрийцев на сборах

5 июля, 20:59

Киевляне оформили первую победу в новом сезоне

"Бешикташ" опередил "Динамо": агент рассказал о том, как у Суркиса сорвалась замена для Хацкевича

4 июля, 22:30

Агент ФИФА раскрыл детали того, как турецкого тренера Абдуллу Авджи увели из-под носа у "Динамо"

Тайна сбитого «Боинга» близка к разгадке, боевик Цемах заговорил

Украинцам рассказали, как узнать стаж и будущий размер пенсии

Народный синоптик дал прогноз погоды на июль

Развенчиваем мифы об аутизме и синдроме Дауна

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

В США сделали важное заявление по российской агрессии в Украине

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Фестиваль скорости в Гудвуде завершился

Кандидаты паразитируют на успехе Зеленского - Бекешкина

Убийство Лукьяненко: видео с подозреваемым во время поисков Даши

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Вчера, 23:52

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 20:42

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Женский Евробаскет-2019: результаты матчей, таблицы и расписание медальной "рубки"

Вчера, 20:20

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Кто выиграет Уимблдон: шансы Ястремской выше, чем первой ракетки Украины Свитолиной

Вчера, 18:59

Эшли Барти и Каролина Плишкова – фаворитки в женской сетке Уимблдона, у мужчин победу прочат Джоковичу, Федереру или Надалю

Финал Кубка Америки Бразилия – Перу: когда начало и где смотреть

Вчера, 16:37

Главный матч американского футбола состоится 7 июля и будет показан на спутниковом ТВ

Зеленский подписал закон, который изменит жизнь украинцев

Кабаева родила: «Людей с рациями больше, чем медперсонала»

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь