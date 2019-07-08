Возвращение блудного Жени: Хачериди в шаге от контракта с киевским "Динамо"

Центральный защитник, которого не оценил Луческу, может пополнить ряды вице-чемпионов Украины

Евгений Хачериди. Фото: AFP

31-летний Евгений Хачериди может вернуться в киевское "Динамо", где выступал с 2007 по 2018 годы. Об этом сообщает греческий ресурс paokvoice.com. Как уточняет источник, центральный защитник, которого портал Transfermarkt оценивает в 1,5 миллиона евро, близок к соглашению с вице-чемпионами Украины.

Отмечается, что Хачериди уверен, что продолжит свою карьеру в Украине, где снова рассчитывает заиграть на высоком уровне после неудачного сезона в составе клуба ПАОК. Сообщается, что в данный момент Хачериди находится в Киеве и занимается индивидуально.

В прошлом сезоне ПАОК под руководством Развана Луческу сделал золотой дубль – выиграл чемпионат и Кубок Греции. Однако Евгений Хачериди при Луческу-младшем на поле практически не появлялся, отыграв во всех турнирах всего лишь 11 матчей. В них украинец получил одну красную и три желтые карточки.

Смотрите, как Хачериди забивал за "Динамо"

Как мы писали ранее, Разван Луческу после золотого дубля с ПАОК покинул Грецию. Восьмой командой в тренерской карьере 50-летнего румынского специалиста стал "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Прежде сын Мирчи Луческу сотрудничал с румынскими "Брашовом", "Рапидом", "Петролулом", сборной Румынии, катарским "Аль-Джаишем", а также греческим "Ксанти".

Накануне эксперт Михиал Метревели оценил последний трансфер киевских динамовцев: "Зачем "Динамо" Караваев? Возможно, они продадут Цыганкова уже до конца августа", - предположил Метревели.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Возвращение блудного Жени: Хачериди в шаге от контракта с киевским "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"