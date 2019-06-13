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С ума сойти! На презентацию Азара в "Реале" пришло в четыре раза больше людей, чем на весь чемпионат Украины

13 июня, 22:47

Представление бельгийца стоимостью 100 млн евро собрало на трибунах "Сантьяго Бернабеу" 50 тысяч болельщиков

Эден Азар
Эден Азар. Фото: Reuters

На стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоялась презентация звездного новичка "Реала" – бельгийца Эдена Азара. Шокирующая цифра! Представление экс-полузащитника "Челси" собрало на трибунах клубной арены "сливочных" 50 тысяч болельщиков. Это в четыре раза больше, чем на всех шести матчах последнего тура чемпионата Украины вместе взятых! Впрочем, для подобных мероприятий Королевского клуба такая посещаемость не стала рекордной. В свое время презентацию Кака в качестве новичка "Реала" посетили 55 тысяч человек, а на Криштиану Роналду пришли поглазеть 80 тысяч фанов.

"Сегодня очень радостный день для "Реала". Все те, кто любят клуб, чувствуют особенные эмоции. Есть ощущение, что этот игрок может превратить футбол в нечто другое и особенное, – заявил президент мадридского клуба Флорентино Перес. – Мы приветствуем одного из лучших игроков мира. Добро пожаловать, Эден Азар, я давно хотел сказать эти слова".

Как сообщалось ранее, трансфер Азара из "Челси" обошелся Королевскому клубу в 100 миллионов евро. Соглашение между "сливочными" и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов – до лета 2024 года.

Также мы писали, что "Реал" отдал номер Криштиану Роналду бельгийскому игроку. До этого 28-летний Азар в составе "Челси" провел в общей сложности 352 матча и забил 110 голов.

Напомним, в финале Лиги Европы-2019 Азар отметился дублем

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Тег Реал Мадрид, Флорентино Перес, Эден Азар

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Сегодня|Спорт

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