"Самое важное – оставаться человеком": украинский тренер Вернидуб – об уходе из "Шахтера"

На днях авторитетный украинский футбольный тренер Юрий Вернидуб остался без работы. Как мы писали, Вернидуб подал в отставку с поста главного тренера белорусского "Шахтера". Причиной его ухода назывались семейные обстоятельства.

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Перед отъездом из Солигорска тренер дал интервью официальному сайту "Шахтера", в котором поделился некоторыми своими эмоциями, но прямо причину ухода не назвал:

"Такова наша жизнь: есть моменты, когда игрок приходит и уходит, точно так же и тренер. Самое важное – это не обманывать себя и оставаться человеком. Команда находится на первом месте, движется к чемпионству. Я сказал ребятам, что они достойны "золота" и они должны стать чемпионами. Буду следить за каждой игрой и переживать не меньше, чем они".

Также Вернидуб прокомментировал слухи о назначении в "Шахтер" другого украинца – Романа Григорчука, а также коснулся своего будущего:

"Могу сказать, что он – прекрасный специалист, сильный тренер. Он долго играл в Прибалтике, потом стал тренером и добивался хороших результатов с командами, в которых работал. Если он придет, это будет плюс... Я лечу домой, приеду и отдохну немножко. Хотя, не буду лукавить, получил много звонков, поэтому, есть над чем подумать. Но, честно, минимум недельку хочу спокойно все обдумать, проанализировать: что было правильно, что – нет. И двигаться дальше".

Недавно украинский тренер сенсационно вылетел из Лиги Европы от селян Молдовы.

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Смотрите сюжет телеканала "Футбол" о Юрие Вернидубе:

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