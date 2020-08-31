Вернидуб подал в оставку с поста главного тренера белорусского "Шахтера"

Украинец покинул клуб после фиаско в Лиге Европы. Но причиной его отставки называют на это

Юрий Вернидуб подал в отставку с должности главного тренера солигорского "Шахтера" – сообщает официальный сайт белорусского клуба. Это произошло спустя три дня после того, как "Шахтер" сенсационно вылетел из Лиги Европы от селян из Молдовы.Тем не менее причиной ухода украинского специалиста официально называют не этот провал.

"Главный тренер нашей команды Юрий Вернидуб принял решение подать в отставку со своего поста по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами, – заявили в солигорском "Шахтере". – Клуб удовлетворил запрос тренера и приступил к поиску нового наставника. Вместе с Юрием Вернидубом "Шахтер" покидают и его помощники: Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко. Наш футбольный клуб благодарит Юрия Николаевича и его тренерский штаб за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере"

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Юрий Вернидуб / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

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С солигорским "Шахтером" Юрий Вернидуб, до того возглавлявший луганскую "Зарю", проработал менее 10 месяцев. На момент отставки украинского наставника эта команда лидировала в чемпионате Беларуси, деля первое место с БАТЭ.

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