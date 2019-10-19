Самого дорогого футболиста чемпионата Германии исключили из команды за опоздание

Джейдон Санчо / Фото: Reuters

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо пропустит матч восьмого тура бундеслиги с одноименной командой из Менхенгладбаха. По информации источника, главный тренер "шмелей" Люсьен Фавр отстранил 19-летнего игрока за то, что тот слишком поздно вернулся из расположения сборной Англии.

Отмечается, что это не первый случай, когда Санчо был исключен из состава команды. В сезоне-2017/18 он был временно переведен в молодежную команду из-за того, что несколько раз опаздывал на тренировку.

В текущем сезоне Санчо провел 11 матчей, забил четыре гола и сделал семь результативных передач. Матч между дортмундской и менхенгладбахской "Боруссиями" пройдет 19 октября.

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Напомним, что Джейдон Санчо – самый дорогой футболист чемпионата Германии. Молодой футболист только в прошлом сезоне стал основным игроком "шмелей".

Ранее мы писали, что "Боруссия" готовит жалобу на "Манчестер Юнайтед" за попытку увести Санчо. Английский клуб в обход немецкого контактировал с 19-летним футболистом.

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