Самого титулованного футболиста покусали пчелы во время матча

Дани Алвес / Фото: Reuters

Во время матча чемпионата Бразилии между "Сан-Паулу" и "Форталезой" произошел забавный эпизод. По ходу игры рой пчел атаковал угловой флажок, сообщает Globo. В результате встреча была прервана, а знаменитый защитник Дани Алвес, выступающий в составе хозяев поля, был укушен пчелой, когда пытался подать угловой.

Было решено заменить флажок, решение этого вопроса взял на себя игрок "Форталезы" Джексон, который выбросил флажок за пределы поля, укутавшись от пчел футболкой. "Сан-Паулу" в итоге одержал победу со счетом 2:1.

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Кстати, несколько месяцев назад уже случался подобный инцидент. Тогда так же пчелиный рой атаковал угловой флажок в Бразилии. Случилось это перед встречей "Форталеза" – "Интернасьонал". Начать матч удалось только после того, как угловой флажок был обработан химикатом.

Ранее мы писали, что самый титулованный футболист мира вернулся на родину. Болельщики встречали Дани Алвеса сумасшедшим шоу на домашней арене "Сан-Паулу".

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Больше всего наград Дани Алвес выиграл в составе "Барселоны". Шесть раз становился чемпионом Испании, по четыре раза завоевывал Кубок Испании и Суперкубок страны, трижды побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

Смотрите, как Дани Алвес забивал за "Пари-Сен-Жермен":

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