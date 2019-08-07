Дани Алвес / Фото: Instagram

Толпы фанатов и сумасшедшее шоу: самый титулованный футболист мира вернулся на родину https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%81 2019-08-07T11:13:00+03:00 Футбол Довольно эффектная встреча Дани Алвеса

Бывший игрок "ПСЖ" Дани Алвес вернулся в Бразилию, где его встретили не хуже чем Криштиану Роналду. Капитана сборной Бразилии Дани Алвеса на домашнем стадионе "Сан-Паулу" приветствовали почти 45 тысяч болельщиков.

36-летний Алвес стал игроком "Сан-Паулу" второго августа. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца 2022 года. На стадионе "Морумби" прошла впечатляющая презентация Алвеса.

Когда защитник вышел на поле, трибуны заревели от восторга и на стадионе началось пиротехническое шоу.

Алвес, который будет выступать за "Сан-Паулу" под 10-м номером, встал на колени и поцеловал эмблему бразильского клуба.

Больше всего наград Дани Алвес выиграл в составе "Барселоны". Шесть раз становился чемпионом Испании, по четыре раза завоевывал Кубок Испании и Суперкубок страны, трижды побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

Кстати, УЕФА тайно посодействовал "ПСЖ" в борьбе с финансовым фейр-плей. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) скрыл проблемы "Пари Сен-Жермен", которые имелись у клуба в 2017 году из-за правил финансового фейр-плэй.

Также добавим, что "Ювентус" вступает в борьбу за Неймара. Роналду сдружился с бразильцем благодаря участию в совместных рекламных акциях.

Смотрите поединок Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед":

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