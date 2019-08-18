В Бразилии пчелиный рой атаковал угловой флажок: футбольный матч пришлось отложить

Начать матч удалось только после того, как угловой флажок был обработан химикатом

Начало матча 15-го тура чемпионата Бразилии "Форталеза" – "Интернасьонал" было отложено на 19 минут из-за необычного инцидента. Встреча прошла в субботу, 17 августа, на стадионе "Кастелан" в Форталезе.

Незадолго до стартового свистка судейская бригада обнаружила рой пчел на одном из угловых флажков. Было решено отложить начало матча и согнать насекомых. Для этой цели была вызвана пожарная бригада, которая несколько раз пыталась сбить пчел с флага при помощи сильных струй воды, однако насекомые все равно возвращались к флагу и летали возле него. Начать матч удалось только после того, как угловой флажок был обработан химикатом.

Реклама

В тренде Оккупанты на Донбассе утопили танк: погибли четыре боевика

Ранее мы писали, что самый титулованный футболист мира вернулся на родину. Болельщики встречали Дани Алвеса сумасшедшим шоу на домашней арене "Сан-Паулу".

Также мы писали, что в Бразилии полиция применила слезоточивый газ, чтобы успокоить футболистов. Матч 1/2 финала чемпионата штата Гояс завершился массовой дракой игроков.

Также мы писали, что в Эквадоре пчелиный рой уложил на газон две футбольные команды. Игроки и тренеры вынуждены были лежать на траве, чтобы их не покусали насекомые.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама