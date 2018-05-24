Самолет с футболистами "Ливерпуля" вошел в воздушное пространство Украины

В четверг, 24 мая, участники финала Лиги чемпионов добираются до Киева. Сам поединок начнется в 21:45 в субботу, 26 мая. На "Олимпийском" сыграют английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

"Ливерпуль" летит в Киев рейсом GNJ74. В 18:51 самолет с игроками и персоналом английского клуба пересек воздушное пространство Украины со стороны Польши. Ориентировочно, самолет Boeing 737-406 с футболистами приземлится в аэропорту "Жуляны" в 19:35.

Ожидается, что футболисты не будут контактировать с болельщиками в аэропорту. Прямо под трап самолета им подадут клубный автобус, на котором в сопровождении полиции футболисты и тренеры клуба отправятся в отель "Интерконтиненталь". А вот возле отеля фанаты вполне могут увидеть своих любимцев, правда, ожидать от игроков автографов и совместных фото не стоит.

Также сегодня в Киеве стартует "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий.