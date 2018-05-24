Самолет с Криштиану Роналду и компанией вошел в воздушное пространство Украины

Сегодня, 19:56

Airbus A340 с футболистами английского клуба ожидается в аэропорту "Борисполь" в 20:46

Борт с игроками &quot;Реала&quot; уже над Украиной
Борт с игроками "Реала" уже над Украиной

В четверг, 24 мая, участники финала Лиги чемпионов добираются до Киева. Сам поединок начнется в 21:45 в субботу, 26 мая. На "Олимпийском" сыграют английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

"Реал" летит в Киев рейсом IB2800. В 19:56 самолет с игроками и персоналом испанского клуба пересек воздушное пространство Украины со стороны Словакии. Ориентировочно, самолет Airbus A340-642 с футболистами приземлится в аэропорту "Борисполь" в 20:46.

Ожидается, что футболисты не будут контактировать с болельщиками в аэропорту. Прямо под трап самолета им подадут клубный автобус, на котором в сопровождении полиции футболисты и тренеры клуба отправятся в отель "Опера". А вот возле отеля фанаты вполне могут увидеть своих любимцев, правда, ожидать от игроков автографов и совместных фото не стоит.

В пятницу в футболистов "Реала" запланирована тренировка на стадионе "Олимпийский".

Также сегодня в Киеве стартует "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий.

Лига чемпионов, футболисты, Реал Мадрид

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Сегодня|Спорт

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