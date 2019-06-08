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Самосуд над судьей: в Луцке в арбитра бросили стульчик в отместку за красную карточку и пенальти

8 июня, 22:28

Ответный матч плей-офф за место в Премьер-лиге между "Волынью" и "Карпатами" ознаменовался скандалом

Ответный матч плей-офф за место в УПЛ "Волынь" – "Карпаты" (1:3) ознаменовался скандалом. Недовольные ходом поединка фанаты лучан начали жечь файеры, что заставило запорожского арбитра Максима Козыряцкого приостановить встречу. Игра продолжилась, однако уже в дополнительное время рефери зафиксировал нарушение в центре поля, после которого между игроками команд завязалась потасовка. Ультрас "Волыни" решили поддержать стычку и выбежали на поле. Один из фанатов бросил вырванным с трибун сиденьем в судью – правда, промахнулся – после чего судейская бригада ретировалась с поля. Матч, опять прервавшись, так и не возобновился. Отметим, что в этой игре арбитр Козыряцкий при счете 1:1 удалил игрока "Волыни" Симинина, а вскоре назначил пенальти в ворота хозяев поля. 

Как сообщалось ранее, "Карпаты" остались в Премьер-лиге, выиграв западное дерби у "Волыни". После домашних нулей львовяне, оказавшись в большинстве, сумели обыграть лучан на их поле.

Также мы писали, что сельский клуб "Колос" из Киевской области пробился в футбольную Премьер-лигу. Команда из села с населением в 1,6 тысячи человек, одолев дома "Черноморец" (2:0), сыграет в высшем дивизионе чемпионата Украины.


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Тег чемпионат Украины, Карпаты Львов , Волынь Луцк

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Сегодня|Спорт

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