"Самые шумные вечеринки проходили в доме Роналду": признание звезды "Реала"
Соседи нередко просили гостей португальца вести себя тише
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал, что бывший форвард "Королевского клуба" Криштиану Роналду организовывал у себя дома очень шумные вечеринки. Роналду выступал за "Реал" в период с 2009 по 2018 год. Всего в составе "Королевского клуба" португальский нападающий провел 438 матчей и забил 450 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории "сливочных". В общей сложности с мадридской командой он выиграл 16 трофеев. Как сообщалось ранее, Роналду не жалеет денег в отпуске.
"В доме Роналду проходили самые шумные вечеринки. Иногда соседи даже просили нас быть потише", – приводит слова Крооса El Mundo Deportivo со ссылкой на ZDF.
Также сам немец признался, то посещал мероприятия на дому у Роналду далеко не всегда, так как проводились они в позднее время.
Ранее мы писали, что Роналду засекли рассекающим по Лиссабону на машине за два миллиона долларов. Пальцев рук не хватит, чтобы посчитать все машины в роскошном автопарке знаменитого португальца.
Кроме того, ранее СМИ разнюхали сумму, за которую Роналду снял яхту для встречи с новым тренером "Юве". Аренда судна, на которой португалец обсуждал будущее сотрудничество с Маурицио Сарри, обошлась Криштиану в 200 тысяч евро. Смотрите, как португалец резвился после разговора с Сарри:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Самые шумные вечеринки проходили в доме Роналду": признание звезды "Реала"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Барселона" vs "Реал": названы даты матчей команд, которые стоят 2,5 миллиарда евро
Определился календарь чемпионата Испании на новый сезон. Первая битва титанов пройдет в октябре
Роналду засекли рассекающим по Лиссабону на машине за два миллиона долларов
Пальцев рук не хватит, чтобы посчитать все машины в роскошном автопарке знаменитого португальца
Модрич – в "Милане": лучший футболист мира оставил с носом бывший клуб Андрея Шевченко
Хорватский полузащитник "Реала" отказался перебраться в Италию – несмотря на уговоры своего вдохновителя
В ушах, в носу и в губе: топ-5 любителей сережек в мировом спорте среди мужчин
"Сегодня" собрали самых колоритных "носителей" сережек – от Диего Марадоны до Криштиану Роналду