"Самые шумные вечеринки проходили в доме Роналду": признание звезды "Реала"

Соседи нередко просили гостей португальца вести себя тише

Криштиану Роналду. Фото: AFP

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал, что бывший форвард "Королевского клуба" Криштиану Роналду организовывал у себя дома очень шумные вечеринки. Роналду выступал за "Реал" в период с 2009 по 2018 год. Всего в составе "Королевского клуба" португальский нападающий провел 438 матчей и забил 450 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории "сливочных". В общей сложности с мадридской командой он выиграл 16 трофеев. Как сообщалось ранее, Роналду не жалеет денег в отпуске.

"В доме Роналду проходили самые шумные вечеринки. Иногда соседи даже просили нас быть потише", – приводит слова Крооса El Mundo Deportivo со ссылкой на ZDF.

Также сам немец признался, то посещал мероприятия на дому у Роналду далеко не всегда, так как проводились они в позднее время.

Ранее мы писали, что Роналду засекли рассекающим по Лиссабону на машине за два миллиона долларов. Пальцев рук не хватит, чтобы посчитать все машины в роскошном автопарке знаменитого португальца.

Кроме того, ранее СМИ разнюхали сумму, за которую Роналду снял яхту для встречи с новым тренером "Юве". Аренда судна, на которой португалец обсуждал будущее сотрудничество с Маурицио Сарри, обошлась Криштиану в 200 тысяч евро. Смотрите, как португалец резвился после разговора с Сарри:

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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