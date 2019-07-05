Сделать стартовой
26,04
29,41
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Самые шумные вечеринки проходили в доме Роналду": признание звезды "Реала"

5 июля, 18:10

Соседи нередко просили гостей португальца вести себя тише

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: AFP

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал, что бывший форвард "Королевского клуба" Криштиану Роналду организовывал у себя дома очень шумные вечеринки. Роналду выступал за "Реал" в период с 2009 по 2018 год. Всего в составе "Королевского клуба" португальский нападающий провел 438 матчей и забил 450 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории "сливочных". В общей сложности с мадридской командой он выиграл 16 трофеев. Как сообщалось ранее, Роналду не жалеет денег в отпуске. 

"В доме Роналду проходили самые шумные вечеринки. Иногда соседи даже просили нас быть потише", – приводит слова Крооса El Mundo Deportivo со ссылкой на ZDF.

Также сам немец признался, то посещал мероприятия на дому у Роналду далеко не всегда, так как проводились они в позднее время.

Ранее мы писали, что Роналду засекли рассекающим по Лиссабону на машине за два миллиона долларов. Пальцев рук не хватит, чтобы посчитать все машины в роскошном автопарке знаменитого португальца.

Кроме того, ранее СМИ разнюхали сумму, за которую  Роналду снял яхту для встречи с новым тренером "Юве". Аренда судна, на которой португалец обсуждал будущее сотрудничество с Маурицио Сарри, обошлась Криштиану в 200 тысяч евро. Смотрите, как португалец резвился после разговора с Сарри:


Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Тони Кроос

Вы сейчас просматриваете новость " "Самые шумные вечеринки проходили в доме Роналду": признание звезды "Реала"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Барселона" vs "Реал": названы даты матчей команд, которые стоят 2,5 миллиарда евро

Вчера, 18:52

Определился календарь чемпионата Испании на новый сезон. Первая битва титанов пройдет в октябре

Зидан посмотрит Лунина в деле: украинец едет с "Реалом" в турне

3 июля, 15:23

Украинский голкипер еще раз попытается зацепиться за место в составе "Королевского клуба"

Роналду засекли рассекающим по Лиссабону на машине за два миллиона долларов

2 июля, 23:33

Пальцев рук не хватит, чтобы посчитать все машины в роскошном автопарке знаменитого португальца

Модрич – в "Милане": лучший футболист мира оставил с носом бывший клуб Андрея Шевченко

2 июля, 18:01

Хорватский полузащитник "Реала" отказался перебраться в Италию – несмотря на уговоры своего вдохновителя

В ушах, в носу и в губе: топ-5 любителей сережек в мировом спорте среди мужчин

1 июля, 13:22

"Сегодня" собрали самых колоритных "носителей" сережек – от Диего Марадоны до Криштиану Роналду

Роналду не жалеет денег в отпуске: футболист оставил полмиллиона "чаевых"

24 июня, 09:50

Португалец впечатлен уровнем сервиса на греческом курорте

5 научных способов продлить свою жизнь

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

Как и когда сажать картофель в 2019 году

В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Подробности трагедии под Рогачевом, где погиб певец Леонардо

Все известные тайны перевала Дятлова — что смущает исследователей

Зеленский поблагодарил депутатов за плохую работу

Известная украинская певица попала в жуткое ДТП (фото)

9 типов автомобилистов, которые всех раздражают (и нас тоже)

Зеленский предложил депутатам уволить Луценко

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Женский Евробаскет-2019: результаты матчей, таблицы и расписание медальной "рубки"

Вчера, 23:21

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 22:06

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 11:18

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

3 июля, 00:25

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Страсти накаляются: из-за комментария в Facebook чемпионку Европейских игр выгоняют из сборной Украины

2 июля, 22:13

Президент Федерации велоспорта настаивает на исключении Анны Соловей из рядов национальной команды

10 вещей о которых врут все мужчины

На Донбассе уничтожена редчайшая российская техника "Зоопарк"

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь