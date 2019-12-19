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Самый быстрый футболист в истории Бундеслиги летит по полю со скоростью 36 км/ч

19 декабря, 11:30

Защитник "Боруссии" Дортмунд Ашраф Хакими установил рекорд чемпионата Германии

Ашраф Хакими

Ашраф Хакими / Фото: Reuters

Защитник мадридского Реала Ашраф Хакими, который на правах аренды выступает в составе дортмундской "Боруссии", установил рекорд скорости в чемпионате Германии. По информации Sky Sports, в матче 16-го тура Бундеслиги против "Лейпцига" Хакими разогнался до 36,2 км/ч. Ранее мы писали, что на вырученные от продажи Ярмоленко деньги "Боруссия" арендовала игрока "Реала".

После матча "Боруссии" с "Лейпцигом" – 3:3, марокканец стал самым быстрым игроком в истории Бундеслиги с тех пор, как в чемпионате появилась технология измерения скорости. В текущем сезоне Ашраф Хакими провел за "черно-желтых" 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Ранее мы сообщали, что самый быстрый футболист всех времен объявил о завершении карьеры. Летучий голландец Арьен Роббен повесил бутсы на гвоздь, выиграв почти три десятка трофеев. При этом именно Арьену присвоили звание самого быстрого футболиста всех времен после того, как он убежал от Серхио Рамоса в памятном матче Голландия – Испания (5:1) на ЧМ-2014. В тот моменте Роббен развил скорость в 37 км/час.

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Арьен Роббен

Арьен Роббен / Фото: AFP

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Также мы писали, что появилось видео забега самого быстрого футболиста планеты. Футболист индонезийского клуба "Борнео" Теренс Пухири совершил рывок через все поле и забил мяч в поединке чемпионата с командой "Митра Кулар". 21-летний футболист, чей рост составляет всего 157 сантиметров, преодолел приблизительно 60 метров за шесть секунд. В соцсетях Пухири назвали самым быстрым игроком на планете.

Смотрите, как Хакими забивал "Интеру" в Лиге чемпионов

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скорость чемпионат Германии Боруссия Дортмунд Ашраф Хакими Бундеслига

Источники: Sky Sports , Сегодня|Спорт

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