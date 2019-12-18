Сумасшедший камбек "Быков" и новый Герд Мюллер: "Боруссия" и "Лейпциг" наколотили шесть мячей

"Боруссия" Дортмунд - "Лейпциг" / Фото: Reuters

Феерический поединок выдали в 16 туре чемпионата Германии Лидер Бундеслиги "Лейпциг" и на данный момент третья команда в турнирной таблице "Боруссия" Дортмунд. Немецкие топы сыграли вничью 3:3, показав, что недаром являются двумя самыми забивающими командами турнира. Ранее мы сообщали, где смотреть где смотреть топ матч 16 тура чемпионата Германии.

"Боруссия" Дортмунд – "Лейпциг" / Фото: Reuters

При этом просто каким-то чудом удалось избежать поражения "Быкам" – по ходу первого тайма "черно-желтые" вели 2:0 после точных ударов Вайгля и Брандта, а гости практически не имели голевых моментов. Но во второй половине "Лейпциг" включился, а вот "Боруссия" подрасслабилась, дав сопернику отыграться за семь минут стараниями Вернера. Дортмундцы еще раз смогли выйти вперед на 55 минуте, но "Быков" спас Шик.

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Тимо Вернер / Фото: Reuters

Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер, отметившись дублем в этой встрече, довёл количество своих голов в этом сезоне Бундеслиги до 18. Никто из немецких футболистов не забивал столько за первые 16 туров с сезона-1977/78, когда Герд Мюллер стал автором 19 забитых мячей на аналогичном отрезке чемпионата.В этом сезоне на счету форварда 24 матча во всех турнирах, в которых он забил 23 гола и отдал 9 голевых передач. Всего за карьеру Вернер провёл 303 матча, на его счету 156 голов и 59 голевых передач.

Юлиан Нагельсманн / Фото: Reuters

Сегодня в случае победы над "Падерборном" менхенгладбахская "Боруссия" догонит по очкам "Лейпциг" и в чемпионате до выходных воцариться двоевластие.

"Боруссия" Д – "Лейпциг" – 3:3

Голы: Вайгль, 23, Брандт, 34, Санчо, 55 – Вернер, 47, 53, Шик, 78

"Боруссия" Д: Бюрки – Аканжи, Хуммельс, Загаду – Хакими, Вайгль, Брандт, Геррейро (Шульц, 85) – Т. Азар, Ройс, Санчо (Пищек, 71).

"Лейпциг": Гуляси – Клостерманн, Мукиеле, Упамекано, Хальстенберг – Лаймер, Демме – Забитцер (Кунья, 70), Форсберг (Нкунку, 46) – Поульсен (Шик, 62), Вернер.

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