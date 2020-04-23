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Самый быстрый гол в чемпионате Англии состоялся ровно год назад. Угадайте, на какой секунде?

23 апреля, 13:00

Андрей Фоменко

Ирландец Шейн Лонг отметился во встрече с "Уотфордом", но его "Саутгемптон" не выиграл

В этот день в 2019 года в английской Премьер-лиге произошло знаменательное событие. В перенесенном матче 31-го тура в Уотфорде был забит самый быстрый мяч в истории самого привлекательного и сильного национального чемпионата планеты. К слову, читайте, как игроки английского топ-клуба нарушили карантин.

23 апреля "Уотфорд" принимал "Саутгемптон". Хозяева развели мяч с центра поля, но ошибка защитника привела к тому, что он оказался у нападающего гостей Шейна Лонга, – и ирландец уверенно переиграл вратаря "Уотфорда". Как точно измерили секундометристы, гол состоялся, когда с начала матча прошло 7,69 секунды.

Правда, тот поединок закончился ничьей 1:1. Хозяева спаслись на 90-й минуте после удара Андре Грея. До этого рекорд принадлежал защитнику "Тоттенхэма" Лэдли Кингу, который в 2000-м году поразил ворота "Бредфорда" на 10-й секунде.

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Нападающему сборной Ирландии Лонгу сейчас 33 года. С 2005-го он выступал в Англии за "Рединг", "Халл", "Вест Бромвич", а в 2014 году перебрался в Саутгемптон.

Читайте о том, что боец смешанных единоборств Макгрегор претендует на пост президента Ирландии.

Смотрите, как Шейн Лонг забивал в Премьер-лиге в ворота "Ливерпуля"

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