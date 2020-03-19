Самый известный в Европе белорусский клуб убрал со своей эмблему вышиванку

"Назад, в будущее", - решили в клубе БАТЭ, вспомнив о заводском прошлом

Самый узнаваемый в Европе белорусский клуб, БАТЭ из Борисова, решил провести так называемый ребрендинг. В частности команда поменяла эмблему, убрав с нее элемент фольклора – традиционную вышиванку. Напомним, в прошлом сезоне чемпионом Беларуси стало "Динамо" (Брест) с бывшим форвардом сборной Украины Артемом Милевским в составе. А БАТЭ занял второе место. Чемпионат в соседней республике проводится по системе "весна-осень".

Изменение логотипа БАТЭ оказалось "возвращением к истокам" – к заводскому прошлому команды, а саму эмблему максимально упростили. В заявлении клуба говорится:

"Прежний логотип служил на протяжении 17 с половиной лет, порой претерпевая изменением с увеличением сверху количества чемпионских звезд. Однако тенденции не стоят на месте, поэтому решили создать современную эмблему, которая не только сохранит все важные детали, но и добавит историческую составляющую. Решено "взбодрить" флаг – полотно раздули спортивной злостью и геометричностью, использования в основе – молнии, как отсылки к историческому прошлому команды. А оно начинается вместе со строительством завода БАТЭ".

Читайте о том, что "Динамо" (Брест) взяло Суперкубок Беларуси, выиграв у "Шахтера", который возглавляет бывший наставник "Зари" Юрий Вернидуб.

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