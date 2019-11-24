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Невероятное событие в карьере Милевского! Артем стал чемпионом с "Динамо"

24 ноября, 18:52

Брестское "Динамо" за тур до финиша выиграло первенство Беларуси. Золотой гол забил украинец, но не Миля

Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Instagram

В 29-м туре Высшей лиги Беларуси команда Артема Милевского – "Динамо-Брест" – на своем поле минимально обыграла "Витебск" – 1:0. Таким образом, динамовцы за тур до финиша белорусского первенства оформили национальное чемпионство, опередив ближайшего конкурента БАТЭ на пять пунктов.

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Отметим, что цвета брестской команды, помимо Артема Милевского, защищают еще два украинца – Алексей Хобленко и Александр Нойок. Именно Хобленко стал автором "золотого" гола в ворота "Витебска", который принес Бресту победу в турнире.

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Это первое в истории чемпионство брестского "Динамо". При этом команда Артема Милевского прервала чемпионскую серию БАТЭ, который побеждал "вышке" 13 лет кряду. А для 34-летнего Мили – это дебютное "золото" на исторической родине.

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Смотрите сюжет о том, как Милевский пропил свой успех

Добавим, что с 2020 года цвета нового чемпиона Беларуси будет защищать Евгений Хачериди. Соглашение брестского "Динамо" с украинским центральным защитником рассчитано до конца 2021 года.

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Артем Милевский БАТЭ чемпионат Беларуси Алексей Хобленко

Источники: Football.ua , Сегодня|Спорт

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