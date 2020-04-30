Самый крутой чемпионат в мире дозрел до возвращения: в Англии составили план для футболистов

Премьер-лига начнет тренировки в середине мая, а матчи будут играть уже в июне

Английская премьер-лига, похоже, готова к рестарту сезона 2019/2020. Стало известно, что функционеры разослали клубам предполагаемое расписание возобновления чемпионата. Ожидается, что в ближайшие дни лига начнет обсуждение с представителями команд графика, после чего он и будет утвержден. Об этом сообщает британское издание The Telegraph. К слову, Ярмоленко и Зинченко узнали, сколько раз их протестируют на коронавирус.

По плану Премьер-лиги, 11 мая клубы могут начинать тренировки в небольших группах. Перед этим предварительно проведя тестирование игроков на коронавирус (9-10 мая). Далее предусматривается 18 мая разрешить командам полноценные тренировки, а уже 8 июня возобновить проведение матчей чемпионата.

Правда, что крайне важно, план предусматривает, что с 7 мая в Англии будут ослаблены ограничительные меры, принятые из-за коронавируса. Именно на этот день – следующий четверг – назначено заседание правительства по этому вопросу. Если будет принято решение продлить карантин, это может привести к досрочному завершению чемпионата, как, скажем, во Франции и Нидерландах.

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