Ярмоленко и Зинченко узнали, сколько раз их протестируют на коронавирус

Футболистов английской Премьер-лиги будут проверять, как минимум, два раза в неделю

Медицинский консультант английской Премьер-лиги Марк Джиллетт внес предложение тестировать игроков на COVID-19 не менее чем два раза в неделю. Об этом сообщает Sky Sports. Напомним, в АПЛ выступают два украинца – Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, который во время карантина тренируется на террасе своих лондонских апартаментов с риском для жизни.

Тесты на коронавирус будут оплачены Премьер-лигой Англии и предоставлены частными лицами, поэтому для этого не потребуются ресурсы самих клубов. Это предложение было подготовлено Джилеттом после консультаций с европейскими лигами, в частности, с испанской Ла Лигой и немецкой Бундеслигой. Инициативу медицинского консультанта владельцы клубов высшего английского дивизиона обсудят на встрече 1 мая.

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Ранее мы писали, чтофутболисты английской Премьер-лиги боятся слишком раннего возобновления сезона даже при пустых трибунах. Игроки считают, что риск заражения COVID-19 остается большим.

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