Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Ярмоленко и Зинченко узнали, сколько раз их протестируют на коронавирус

30 апреля, 10:49

Олег Люлька

Футболистов английской Премьер-лиги будут проверять, как минимум, два раза в неделю

Медицинский консультант английской Премьер-лиги Марк Джиллетт внес предложение тестировать игроков на COVID-19 не менее чем два раза в неделю. Об этом сообщает Sky Sports. Напомним, в АПЛ выступают два украинца – Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, который во время карантина тренируется на террасе своих лондонских апартаментов с риском для жизни.

Тесты на коронавирус будут оплачены Премьер-лигой Англии и предоставлены частными лицами, поэтому для этого не потребуются ресурсы самих клубов. Это предложение было подготовлено Джилеттом после консультаций с европейскими лигами, в частности, с испанской Ла Лигой и немецкой Бундеслигой. Инициативу медицинского консультанта владельцы клубов высшего английского дивизиона обсудят на встрече 1 мая.

Зинченко и Ярмоленко

Реклама

Зинченко и Ярмоленко / Фото: Getty Images

Читайте также: Жозе Моуринью на карантине освоил новую профессию: женщина на стадионе "Тоттенхэма" не поверила

Ранее мы писали, чтофутболисты английской Премьер-лиги боятся слишком раннего возобновления сезона даже при пустых трибунах. Игроки считают, что риск заражения COVID-19 остается большим.

Смотрите, как во время пандемии играет в футбол Беларусь:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тест чемпионат Англии Андрей Ярмоленко коронавирус Александр Зинченко

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Ядерная атака": из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млнФутбол
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала "козочкой": звезды спорта – на карантинеДругие
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер "забанил" бонус, который свалился на его головуФутбол
"В Киеве – не строгий карантин": земляк Месси из "Динамо" – о ситуации в украинской столицеФутбол
"В тюрьме мне дали 4 презерватива и 4 банки вазелина": откровения бывшего босса МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...