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Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч "Шахтер" – "Базель" в Лиге Европы

9 августа, 12:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

Майкл Оливер впервые будет работать на матче "горняков"

УЕФА на официальном сайте назвал имя главного арбитра встречи между донецким "Шахтером" и швейцарским "Базелем" в 1/4 финала Лиги Европы, который состоится 11 августа в Гельзенкирхене на стадионе "Фельтринс Арена". Главным арбитром матча будет британец Майкл Оливер. Его ассистенты – Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Четвертый арбитр – Уильям Коллам из Шотландии. Арбитром VAR назначен англичанин Крэйг Поусон.

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Оливер является потомственным арбитром и начал обслуживать матчи с 14-летнего возраста. В 2010 году он дебютировал в роли главного арбитра матча английской Премьер-лиги и стал самым молодым арбитров в истории лиги. Спустя два года он начал привлекаться к матчам под эгидой УЕФА.

Майкл Оливер ни разу не обслуживал матчи с участием "Шахтера", зато успел поработать на поединке с участием киевского "Динамо". В 2014 году он зафиксировал победу киевлян над "Стяуа" (2:0) в Лиге Европы.

Ранее "Шахтер" и "Базель" встречались между собой четыре раза. В 1996 году команды пересекались в уже несуществующем Кубке Интертото и разошлись миром 2:2. В следующий раз команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов 2008/09 годов, тогда горняки дважды обыграли соперника (2:1 и 5:0).

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А в 2009 году "Шахтер" и "Базель" встречались на международном товарищеском турнире Кубок часов и тогда украинский клуб снова оказался сильнее – 3:0.

В тренде
Тренер "Базеля" Марсель Коллер: "Шахтер" – явный фаворит. Но у нас тоже есть бразильцы"

Ранее мы писали, что "Шахтер" покорил особый голевой рубеж в сезоне 2019/2020. Донецкая команда продолжает выступления в Лиге Европы и может пополнить свой баланс.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" в Лиге Европы:

А так "Базель" играл с "Айнтрахтом":

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк арбитр Базель

Источник: Сегодня|Спорт

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