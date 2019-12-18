Самый молодой состав в истории "Ливерпуля" уничтожили в Англии: фотожаба на "детский сад" Клоппа

Пока основа мерсисайдцев готовилась к клубному чемпионату мира в Катаре, резервистов команды разгромили на родине

Самый молодой состав "Ливерпуля" / Фото: Reuters

Лучший клуб Европы "Ливерпуль" в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги с "Астон Виллой" выставил самый молодой состав в своей 127-летней истории. Средний возраст состава мерсисайдцев составил 19 лет, 6 месяцев и 3 дня. Причиной такого необычного состава послужил отъезд всех опытных футболистов "Ливерпуля" в Катар на клубный чемпионат мира, в полуфинале которого команда Юргена Клоппа в среду играет с мексиканским "Монтерреем" (19:00).

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Самый молодой состав в истории "Ливерпуля" был нещадно бит "Астон Виллой" на ее поле. Мерсисайдцев разгромили со счетом 5:0, причем один из мячей юный "Ливер" забил в свои ворота.

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Астон Вилла- Ливерпуль – 5:0

Голы: Хурихейн, 14, Бойс, 17 (в свои ворота), Коджия, 37, 45, Уэсли, 90+2

Ливерпуль: Келлехер – Хувер (Норрис, 82), Бойс, Ван ден Берг, Галлахер Чиривелья, Кристи-Дэвис (Кларксон, 77), Кейн – Эллиотт, Хилл, Лонгстафф (Бирн, 65)

Отметим, что пользователи соцсетей с юмором отрегировали на разгромное поражение "Ливерпуля" от "Астон Виллы", поиронизировав на счет возраста мерсисайдских игроков.

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