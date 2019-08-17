Самый триллерный матч сезона: "Сосьедад" спасся от поражения, забив пенальти на 101-й минуте

Невероятный по развязке и накалу матч в первом туре испанской Примеры устроили "Валенсия" и "Реал Сосьедад". Форвард хозяев Гамейро открыл счет на 59-й минуте встречи и мог делать дубль с пенальти на 5-й добавленной минуте матча, однако пробил с 11-метрового выше ворот.
Впрочем, переиграли команды аж 12 минут во втором тайме. И так случилось, что игрок "Валенсии" Коклен получил вторую желтую карточку, "привезя" пенальти в свои ворота, – и на 11-й добавленной минуте Ойарсабаль принес "Сосьедаду" ничью – 1:1!!! Пока что это, пожалуй, самая триллерная развязка в европейском футбольном сезоне-2019/2020.
Как Гамейро (Валенсия) на 90+5 минуте не реализовал пенальти
Удаление Коклена (Валенсия) на 100-й минуте
Спасительный для "Сосьедада" пенальти на 101-й минуте – забивает Ойарсабаль
- Чемпионат Испании. 1-й тур
- "Валенсия" – "Реал Сосьедад" – 1:1
- Голы: Гамейро, 59 – Ойарсабаль, 90+11 (пен.)
- "Валенсия": Силлессен, Гарай, Коста (Пиччини, 82), Габриэл Паулиста, Васс, Гедеш, Кондогбиа, Коклен, Солер (Ферран Торрес, 90), Родриго (Черышев, 85), Гамейро.
- "Сосьедад": Мойя, Муньос (Родригес, 85), Ле Норман, Сальдуа (Барренечеа, 82), Субельдия, Ильярраменди, Мерино, Янузай (Исак, 71), Эдегор, Ойарсабаль, Виллиан Жозе.
- Предупреждения: Коклен, Черышев, Гарай – Эдегор, Марино, Салдуа, Ле Норман.
- Удаление: Коклен, 90+10
Обзор матча "Валенсия" – "Реал Сосьедад" (1:1)
Как мы писали ранее, у "Реала" удалили лучшего футболиста мира, но "сливочные" все равно победили. Даже без травмированного Азара Королевский клуб удачно стартовал в чемпионате Испании – 3:1 с "Сельтой".
В свою очередь "Барселона" без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании. Каталонцы на выезде уступили "Атлетику" из Бильбао – 0:1. Отметим, что Лионель впервые за 10 лет пропускал старт Примеры – виной тому стала травма.
Смотрите обзор матча "Атлетик" – "Барселона" (1:0)
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