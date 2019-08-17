Самый триллерный матч сезона: "Сосьедад" спасся от поражения, забив пенальти на 101-й минуте

Сумасшествие в Испании - "Валенсия" не реализовала 11-метровый и тут же сама пропустила с "точки"

Форвард "Валенсии" Гамейро и кипер "Сосьедада" Мойя / Фото: AFP

Невероятный по развязке и накалу матч в первом туре испанской Примеры устроили "Валенсия" и "Реал Сосьедад". Форвард хозяев Гамейро открыл счет на 59-й минуте встречи и мог делать дубль с пенальти на 5-й добавленной минуте матча, однако пробил с 11-метрового выше ворот.

Впрочем, переиграли команды аж 12 минут во втором тайме. И так случилось, что игрок "Валенсии" Коклен получил вторую желтую карточку, "привезя" пенальти в свои ворота, – и на 11-й добавленной минуте Ойарсабаль принес "Сосьедаду" ничью – 1:1!!! Пока что это, пожалуй, самая триллерная развязка в европейском футбольном сезоне-2019/2020.

Как Гамейро (Валенсия) на 90+5 минуте не реализовал пенальти

Удаление Коклена (Валенсия) на 100-й минуте

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Спасительный для "Сосьедада" пенальти на 101-й минуте – забивает Ойарсабаль

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Чемпионат Испании. 1-й тур

"Валенсия" – "Реал Сосьедад" – 1:1

Голы: Гамейро, 59 – Ойарсабаль, 90+11 (пен.)

Гамейро, 59 – Ойарсабаль, 90+11 (пен.) "Валенсия": Силлессен, Гарай, Коста (Пиччини, 82), Габриэл Паулиста, Васс, Гедеш, Кондогбиа, Коклен, Солер (Ферран Торрес, 90), Родриго (Черышев, 85), Гамейро.

Силлессен, Гарай, Коста (Пиччини, 82), Габриэл Паулиста, Васс, Гедеш, Кондогбиа, Коклен, Солер (Ферран Торрес, 90), Родриго (Черышев, 85), Гамейро. "Сосьедад": Мойя, Муньос (Родригес, 85), Ле Норман, Сальдуа (Барренечеа, 82), Субельдия, Ильярраменди, Мерино, Янузай (Исак, 71), Эдегор, Ойарсабаль, Виллиан Жозе.

Мойя, Муньос (Родригес, 85), Ле Норман, Сальдуа (Барренечеа, 82), Субельдия, Ильярраменди, Мерино, Янузай (Исак, 71), Эдегор, Ойарсабаль, Виллиан Жозе. Предупреждения: Коклен, Черышев, Гарай – Эдегор, Марино, Салдуа, Ле Норман.

Коклен, Черышев, Гарай – Эдегор, Марино, Салдуа, Ле Норман. Удаление: Коклен, 90+10

Обзор матча "Валенсия" – "Реал Сосьедад" (1:1)

Как мы писали ранее, у "Реала" удалили лучшего футболиста мира, но "сливочные" все равно победили. Даже без травмированного Азара Королевский клуб удачно стартовал в чемпионате Испании – 3:1 с "Сельтой".

В свою очередь "Барселона" без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании. Каталонцы на выезде уступили "Атлетику" из Бильбао – 0:1. Отметим, что Лионель впервые за 10 лет пропускал старт Примеры – виной тому стала травма.

Смотрите обзор матча "Атлетик" – "Барселона" (1:0)

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