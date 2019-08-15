Самый высокооплачиваемый игрок АПЛ жаждет покинуть "Манчестер Юнайтед" любой ценой

Алексис Санчес / Фото: AFP

Нападающий Алексис Санчес хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна в Европе. Также сообщается, что Санчес не нужен главному тренеру манкунианцев Оле-Гуннару Сульшеру и если его не удастся продать или сдать в аренду, то форвард будет переведен в дубль.

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Ранее, на одной из тренеровок молодой игрок жестко сыграл против чилийца в игровом моменте, из-за чего рассерженный Алексис пошел на конфликт. Эта сессия стала для 30-летнего Санчеса одной из первых после восстановления от травмы задней поверхности бедра. В прошлом сезоне во всех турнирах за "Манчестер Юнайтед" Санчес провел лишь 27 матчей, в которых забил два мяча.

Напомним, перед игрой с "Челси" стало известно, что игрок "Манчестер Юнайтед" хотел затащить в постель ведущую новостей. Чилийская телеведущая Наталья Мандиола рассказала о грязных сообщениях от футболиста "красных дьяволов" Алексиса Санчеса. Кстати, в матче против "Челси" Санчиса не было даже в заявке "МЮ".

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