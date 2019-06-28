Сборная Англии первой вышла в полуфинал женского чемпионата мира по футболу

В четвертьфинальном поединке британки разгромили команду Норвегии

Англичанки празднуют выход в полуфинал. Фото: AFP

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу среди женщин. В матче 1/4 финала турнира англичанки со счетом – 3:0 разгромили национальную команду Норвегии. Голами в составе победительниц отметились Джилл Скотт, Эллен Уайт и Люси Бронз.

В полуфинале турнира сборная Англии сыграет с победителем матча Франция — США. Еще одну полуфинальную пару составят команды, победившие в матчах Германия — Швеция и Италия — Голландия.

Как мы сообщали ранее, открытая лесбиянка вывела американок в 1/4 ЧМ: нападающая Меган Рапино – на поле и вне его. 33-летняя блондинка-вингер Меган Рапино состоит в отношениях с 38-летней американской баскетболисткой, жгучей брюнеткой Сью Берд – четырехкратной олимпийской чемпионкой, которая с 2004 по 2014 годы выступала в клубах Москвы и Екатеринбурга. Девушки не стесняются выкладывать свои совместные, и порой довольно интимные, фото в соцсетях.

Также мы писали, что ООН в шоке: Месси получает в два раза больше, чем 1693 футболистки лучших лиг мира. Графика Организации Объединенных Наций подготовлена в рамках кампании, направленной на борьбу за равноценную оплату труда для женщин в спорте. Интересно, что ранее футболистки женской сборной США подали в суд на национальную федерацию футбола, требуя равных зарплат с футболистами-мужчинами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Сборная Англии первой вышла в полуфинал женского чемпионата мира по футболу". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"