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Сборная Англии закончила отбор Евро-2020 разгромом в Косово

17 ноября, 21:53

Хозяева держали минимальный счет 0:1 аж до 79-й минуты

Решфорд забил Косово

Решфорд забил Косово

Сегодня завершился отборочный турнир Евро-2020 в группе А. В последнем матче сборная Англии разобралась в Приштине с командой Косово со счетом 4:0. Напомним, Англия и Франция обеспечили себе путевки в финальный раунд туром ранее, хотя и позже Украины.

Несмотря на то, что Косово делает лишь первые шаги в европейском футболе, этой команде удалось напугать англичан в сентябрьском матче. Тогда в Саутгемптоне родоначальники футбола победили с хоккейным счетом 5:3. Теперь же интриги не было, хотя хозяева продержались до 32-й минуты. Смотрите, как Гарри Винкс открыл счет.

Правда, второй мяч англичане забили лишь на 79-й минуте, когда отличился капитан Гарри Кейн. Добили косоваров Маркус Рэшфорд и 20-летний Мейсон Маунт из "Челси", вышедшие на замену. Смотрите лучшие моменты второго тайма.

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В еще одном поединке воскресенья в этой группе А болгары обыграли дома чехов 1:0, которые уже гарантировали себе поездку на Евро-2020 туром ранее. В первом тайме в Софии зрители голов не увидели.

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