Сборная Аргентины выползла в плей-офф Кубка Америки, динамовец Гонсалес в ожидании
Месси и компания финишировали вторыми в группе В вслед за Колумбией
Сборная Аргентины обыграла команду Катара в третьем туре группового этапа Кубка Америки и со второго места в группе вышла в четвертьфинал турнира. Счет в матче открыл форвард "Интера" Лаутаро Мартинес, а после перерыва одноклубник Александра Зинченко Серхио Агуэро добил аутсайдера группы – 2:0.
Аргентинцы могли остаться как минимум в подвешенном состоянии, если бы в параллельном матче Парагвай смог обыграть Колумбию, гарантировавшую себе выход из группы с первого места. Однако ни динамовец Дерлис Гонсалес, ни его партнеры не смогли поразить ворота соперника, а вот колумбийцы, вышедшие на поле полурезервным составом, свой мяч забили и отправили парагвайцев в "зону ожидания" – они еще могут пройти дальше как лучшая команда, занявшая третье место.
Как мы сообщали ранее, в другом матче группы А вингер Венесуэлы забил самый быстрый гол Кубка Америки в 21-м веке. Чтобы открыть счет в игре с Боливией, венесуэльцу Дарвину Мачису понадобилось всего 75 секунд. Его команда выиграла – 3:1. Как результат, в 1/4 финала из группы А вышли Бразилия и Венесуэла.
46-й розыгрыш Кубка Америки проходит в Бразилии с 14 июня по 7 июля 2019. В предыдущий раз бразильцы принимали турнир в 1989 году. Второй раз подряд титул защищает сборная Чили. В турнире принимают участие 12 команд, в том числе приглашенные представители Азии Япония и Катар, однако впервые за 10 участий подряд в турнире не сыграет команда Мексики.
Ранее мы писали, что сборная Бразилии вышла в плей-офф, несмотря на фейл одноклубника Зинченко. Хозяева Кубка Америки разгромили перуанцев – 5:0. Виллиан записал на свой счет один из красивейших голов турнира.
Полуголая девушка выбежала на поле в финале Лиги чемпионов:
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