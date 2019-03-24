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Сборная Бразилии не выиграла у команды из Центральной Америки впервые с 2001 года

Сегодня, 11:11

Бразильцы в товарищеском матче сыграли вничью со сборной Панамы

Панамцы достойно сыграли с Бразилией
Панамцы достойно сыграли с Бразилией. Фото: AFP
Сборная Бразилии не выиграла у команды из Центральной Америки впервые с 2001 года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/74a/eb7/5c974aeb76566.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/74a/eb7/5c974aeb76566.jpg Футбол Бразильцы в товарищеском матче сыграли вничью со сборной Панамы

В субботу, 23 марта, в португальском городе Порту состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Панамы. Встреча прошла на стадионе "Драгау" и завершилась вничью – 1:1.

На 32-й минуте Лукас Пакета открыл счет, забив свой первый гол за национальную команду. Через несколько минут панамцы отыгрались: отличился Адольфо Мачадо.

Сборная Бразилии впервые за 18 лет не смогла победить национальную команду из Центральной Америки. В последний раз пентакампеоны не смогли одолеть команду из Центральной Америки в 2001 году. Тогда бразильцы проиграли Гондурасу (0:2) в четвертьфинале Кубка Америки.

Таким образом, прервалась победная серия Бразилии, насчитывавшая тринадцать побед над центральноамериканскими сборными.

Также это всего пятый случай в истории, когда сборная из Центральной Америки не проиграла Бразилии. В остальных 23 матчах побеждали бразильцы.

Ранее мы писали, что сборная Мальты выиграла дома впервые за 13 лет. В отборочном матче Евро-2020 мальтийцы обыграли Фарерские острова.

Напомним, что в пятницу Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.

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Тег товарищеский матч, сборная Бразилии, сборная Панамы

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sport24.ru

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