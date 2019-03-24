Сборная Бразилии не выиграла у команды из Центральной Америки впервые с 2001 года
Бразильцы в товарищеском матче сыграли вничью со сборной Панамы
В субботу, 23 марта, в португальском городе Порту состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Панамы. Встреча прошла на стадионе "Драгау" и завершилась вничью – 1:1.
На 32-й минуте Лукас Пакета открыл счет, забив свой первый гол за национальную команду. Через несколько минут панамцы отыгрались: отличился Адольфо Мачадо.
Сборная Бразилии впервые за 18 лет не смогла победить национальную команду из Центральной Америки. В последний раз пентакампеоны не смогли одолеть команду из Центральной Америки в 2001 году. Тогда бразильцы проиграли Гондурасу (0:2) в четвертьфинале Кубка Америки.
Таким образом, прервалась победная серия Бразилии, насчитывавшая тринадцать побед над центральноамериканскими сборными.
Также это всего пятый случай в истории, когда сборная из Центральной Америки не проиграла Бразилии. В остальных 23 матчах побеждали бразильцы.
Ранее мы писали, что сборная Мальты выиграла дома впервые за 13 лет. В отборочном матче Евро-2020 мальтийцы обыграли Фарерские острова.
Напомним, что в пятницу Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.
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