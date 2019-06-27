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Сборная Германии стала первым финалистом молодежного Евро-2019

27 июня, 22:00

В полуфинале немцы добыли волевую победу над командой Румынии

Немцы вырвали победу в компенсированное время
Немцы вырвали победу в компенсированное время. Фото: AFP

Сборная Германии вышла в финал молодежного чемпионата Европы, возраст до 21 года. В полуфинале немцы встречались с Румынией и добились волевой победы - 4:2.

На перерыв сборная Германии ушла, уступая в счете. На гол Надима Амири на 21-й минуте румыны ответили дублем Георге Пушкаша (2:1). Немцы сравняли счет на 51-й минуте после удара Джанлуки Вальдшмидта, реализовавшего пенальти. Он же вывел сборную Германии вперед на 90-й минуте, а Надим Амири удвоил преимущество на четвертой компенсированной минуте.

Германия U21 – Румыния U21 – 4:2
Голы: Амири (21), Вальдшмидт (51), Вальдшмидт (90), Амири (90+4) – Пушкаш (26, пен.), Пушкаш (44) (1:2),

В финале Германия сыграет против победителя пары Испания U21 — Франция U21.

Напомним, молодежная сборная Украины (U 20) стала чемпионом мира. В финале наши футболисты победили Южную Корею – 3:1.


Как мы сообщали ранее, игрок "Динамо" сделал татуировку, посвященную победе на чемпионате мира. Денис Попов украсил свою ногу изображением трофея молодежного мундиаля.

Также мы писали, почему тренер чемпионов мира Петраков не будет работать с клубами. "Я просто считаю, что каждый должен заниматься своим делом, – заявил Александр Петраков. – Мне очень сложно работать с клубом, там хозяева рассказывают, что надо делать. Для меня это смерть. Я сам себе хозяин".

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Тег футбол, сборная Германии, сборная Румынии, Евро-2019 (U21)

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Источники:

Сегодня|Спорт , sport24.ru

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