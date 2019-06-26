Игрок "Динамо" сделал татуировку, посвященную победе на чемпионате мира

Денис Попов украсил свою ногу изображением трофея молодежного мундиаля

Попов с трофеем в раздевалке после финала ЧМ-2019. Фото: Instagram

Защитник киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Денис Попов сделал себе татуировку в честь победы на чемпионате мире 2019 года. Футболист выбил на ноге изображение кубка, место и дату финального поединка. Из-за перебора желтых карточек Попов пропускал финал. Однако был одним из ключевых игроков чемпионской команды. Денис не только отрабатывал в защите, но и был полезен в атаке, забив три гола.

Напомним, 15 июня в польском Лозде прошел финал молодежного чемпионата мира по футболу. Впервые в истории его победителями стали украинцы! В решающем матче турнира команда 20-летних подопечных Александра Петракова одержала волевую победу над сборной Южной Кореи со счетом – 3:1.

Также сообщалось, что Денис Попов после чемпионата мира сделал неожиданное признание. "Я мог помешать Украине выиграть чемпионат мира", – сказал динамовец, которого сравнивают с Серхио Рамосом.

Как мы писали ранее, по ходу молодежного чемпионата мира на всех матчах на стадионах Польши за Александра Петракова болела его дочка Вика. По окончании турнира она запостила трогательное обращение к своему отцу в Facebook: "Я имела честь быть на этом празднике футбола с вашего первого поединка и до финала! Болеть и верить в вас на протяжении всего пути! И теперь о главном. Папа, я горжусь тобой! Ты невероятный человек! Ты лучший Папа на планете земля! Люблю тебя безумно! Вы сделали то, что казалось невозможным!"

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