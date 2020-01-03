Сборная года с оттенком красного: какую мировую звезду проигнорировали журналисты L’Equipe

В команду 2019 года французское издание включило сразу пять игроков Ливерпуля, а также Роналду и Месси

"Ливерпуль" - на ходу / Фото: AFP

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Французское издание L’Equipe представило свой вариант символической футбольной сборной 2019 года. Примечательно, что в нее вошло сразу пятеро игроков английского "Ливерпуля", который в 2019 году под руководством Юргена Клоппа выиграл Лигу чемпионов. Однако в этой пятерке не оказалось одного из лидеров "красных" нападающего Мохамеда Салаха. Ранее мы писали, что "Ливерпуль" продолжил победное шествие в Премьер-лиге, обыграв "Шеффилд Юнайтед".



Полностью сборная выглядит так:

Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль");

Защитники: Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд (все — "Ливерпуль"), Матейс Де Лигт ("Аякс"/"Ювентус");

Полузащитники: Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");

Нападающие: Садио Мане ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду ("Ювентус").

Мы также сообщали, что "коуч" чемпионов мира из "Ливерпуля" выразил свое мнение о проблемах с VAR. На встрече с журналистами перед игрой в четверг Юрген Клопп сказал:

"Это не самая большая проблема в мире. Мы хотим получать разъяснения и верные решения. Единственная проблема в том, что, кажется, проходит почти полчаса, прежде чем определят, находятся ли ноготь на ноге футболиста в офсайде. Но на данный момент это – решение. Хотя была встреча с представителями УЕФА, где приняли решение сделать линию офсайда больше (шире). Я не знаю, когда нововведение заработает, но я хотел бы этого. Думаю, процесс не займет много времени и решения по офсайдам станут лучше".

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