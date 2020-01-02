"Коуч" чемпионов мира из "Ливерпуля" о VAR: "Полчаса думают, был ли ноготь ноги в офсайде"

Юрген Клопп / Фото: Reuters

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Свои "пять копеек" в обсуждение проблем с системой Video Assistant Referee (VAR) внес и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. К слову, сегодня его подопечные играют матч 21-го тура чемпионата Англии. Узнайте, где смотреть матч "Ливерпуля" с "Шеффилд Юнайтед" в Премьер-лиге.

В частности на встрече с журналистами перед игрой в четверг немецкий специалист сказал:

"Это не самая большая проблема в мире. Мы хотим получать разъяснения и верные решения. Единственная проблема в том, что, кажется, проходит почти полчаса, прежде чем определят, находятся ли ноготь на ноге футболиста в офсайде. Но на данный момент это – решение. Хотя была встреча с представителями УЕФА, где приняли решение сделать линию офсайда больше (шире). Я не знаю, когда нововведение заработает, но я хотел бы этого. Думаю, процесс не займет много времени и решения по офсайдам станут лучше".

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Забавно, что перед сегодняшним поединком на "Энфилде" собака справила нужду на футбольную амуницию во время тренировки "Шеффилд Юнайтед".

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