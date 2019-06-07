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Сборная Голландии стала вторым финалистом Лиги наций

7 июня, 00:36

В полуфинале голландцы обыграли в дополнительное время Англию

Второй гол в ворота Англии
Второй гол в ворота Англии. Фото: AFP

Определились финалисты первого в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА. Вторую путевку в решающий матч турнира, который состоится 9 июня, добыла сборная Голландии. В тяжелейшем поединке голландцы в дополнительное время обыграли Англию со счетом – 3:1.

Голландия – Англия: видео голов матча

Англичане первыми открыли счет. На 32-й минуте Рэшфорд реализовал пенальти, после того как его сбил в штрафной де Лихт. Виновник того эпизода исправился на 73-й минуте. После навеса с углового на ближнюю штангу де Лихт, опередив защитника, головой точно пробил в угол ворот. Англичане были близки вырвать победу в самой концовке. Лингард убежал один на один и отправил мяч в сетку. Но рефери взял помощь системы VAR, которая определила миллиметровый офсайд у британца.

А в дополнительное время голландцы воспользовались двумя грубейшими ошибками английской защиты – и победили.

Голландия – Англия – 3:1
Голы: де Дихт (73), Уокер (97, авт.), Промес (114) – Рэшфорд (32, пен.)

Ранее первым финалистом стала сборная Португалии, которая обыграла Швейцарию – 3:1, хет-триком отметился Криштиану Роналду.

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Тег сборная Англии, сборная Голландии, Лига наций УЕФА

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Сегодня|Спорт

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