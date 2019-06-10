Сборная Испании благодаря двум пенальти обыграла Швецию в отборе на Евро-2020
Испанская команда со стопроцентным результатом возглавляет свою группу
Сегодня в отборочном поединке чемпионата Европы по футболу 2020 гола сошлись фавориты группы F – Испания и Швеция. Матч прошел при полном преимуществе хозяев поля, хотя победа далась им не легко. В середине тайма после розыгрыша углового мяч попал в руку шведского защитника и рефери назначил пенальти. Серхио Рамос был точен с 11 метров. Вскоре в ворота гостей снова был назначен пенальти, который реализовал Альваро Мората. Ну и добил шведов Микель Оярсабаль.
Испания – Швеция – 3:0
Голы: Рамос (64, пен.), Мората (85, пен.), Оярсабаль (87)
Обзор первого тайма
Другие матчи группы:
Мальта – Румыния – 0:4
Фареры – Норвегия – 0:2
Турнирная таблица:
Кстати, сегодня в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук.
Напомним, в пятницу, 7 июня, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
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