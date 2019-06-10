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Сборная Испании благодаря двум пенальти обыграла Швецию в отборе на Евро-2020

10 июня, 23:45

Испанская команда со стопроцентным результатом возглавляет свою группу

Рамос забил пенальти
Рамос забил пенальти. Фото: AFP

Сегодня в отборочном поединке чемпионата Европы по футболу 2020 гола сошлись фавориты группы F – Испания и Швеция. Матч прошел при полном преимуществе хозяев поля, хотя победа далась им не легко. В середине тайма после розыгрыша углового мяч попал в руку шведского защитника и рефери назначил пенальти. Серхио Рамос был точен с 11 метров. Вскоре в ворота гостей снова был назначен пенальти, который реализовал Альваро Мората. Ну и добил шведов Микель Оярсабаль.

Испания – Швеция – 3:0
Голы: Рамос (64, пен.), Мората (85, пен.), Оярсабаль (87)

Обзор первого тайма

Другие матчи группы:

Мальта – Румыния – 0:4
Фареры – Норвегия – 0:2

Турнирная таблица:

N

 Команды

ИВНПМО
1 ИСПАНИЯ440011-212
2 ШВЕЦИЯ42118-77
3 РУМЫНИЯ421111-57
4 НОРВЕГИЯ41218-75
5 МАЛЬТА41032-103
6 ФАРЕРЫ40043-120

Кстати, сегодня в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук.

Напомним, в пятницу, 7 июня, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной. 

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Тег сборная Швеции, сборная Испании, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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