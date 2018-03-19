Сборная Италии сыграет два матча в футболках в память об Астори

Cборная Италии сыграет в ближайших товарищеских матчах со сборными Аргентины и Англии в футболках в память о Давиде Астори.

Напомним, что 31-летний защитник "Фиорентины" умер 4 марта во сне в результате остановки сердца в своем номере в Удине, где команда разместилась перед матчем с "Удинезе". Давиде сыграл за сборную Италии 14 раз и забил 1 гол.

Сборная Италии 23 марта встретится с Аргентиной, а 25 марта сыграет против команды Англии.

Ранее мы писали, что "Фиорентина" переведет семье Астори его зарплату в двойном размере. Кроме того, "фиалки" и "Кальяри" выведут из обращения 13-й номер, под которым Астори выступал в этих клубах.

Сразу после трагедии болельщики стали приходить к домашней арене "Артемио Франки" и оставлять на ограждении шарфы, фотографии, цветы и свечи в память о капитане команды.

А попрощаться с футболистом на площадь перед базиликой Санта-Кроче пришли порядка 10 тысяч поклонников клуба, встретившие аплодисментами гроб с телом игрока, а затем поднявшие шарфы "Фиорентины".