Сборная Италии сыграет два матча в футболках в память об Астори

Сегодня, 19:01

Итальянцы проведут товарищеские поединки с Аргентиной и Англией

Фото AFP
Фото AFP

Cборная Италии сыграет в ближайших товарищеских матчах со сборными Аргентины и Англии в футболках в память о Давиде Астори.

Напомним, что 31-летний защитник "Фиорентины" умер 4 марта во сне в результате остановки сердца в своем номере в Удине, где команда разместилась перед матчем с "Удинезе". Давиде сыграл за сборную Италии 14 раз и забил 1 гол.

Сборная Италии 23 марта встретится с Аргентиной, а 25 марта сыграет против команды Англии.

Ранее мы писали, что "Фиорентина" переведет семье Астори его зарплату в двойном размере. Кроме того, "фиалки" и "Кальяри" выведут из обращения 13-й номер, под которым Астори выступал в этих клубах.

Сразу после трагедии болельщики стали приходить к домашней арене "Артемио Франки" и оставлять на ограждении шарфы, фотографии, цветы и свечи в память о капитане команды.

А попрощаться с футболистом на площадь перед базиликой Санта-Кроче пришли порядка 10 тысяч поклонников клуба, встретившие аплодисментами гроб с телом игрока, а затем поднявшие шарфы "Фиорентины".
футбол, сборная Италии, Давиде Астори

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Сегодня|Спорт

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