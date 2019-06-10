Сборная Норвегии благодаря дублю Йонсена одержала первую победу в отборе на Евро-2020

В гостях норвежцы обыграли команду Фарерских островов

Игра на островах. Фото: AFP

Сегодня в квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года в группе F сошлись сборные Фарерских островов и Норвегии. Гости считались фаворитами встречи, однако победа им далась не просто. Лишь после перерыва норвежцам удалось размочить ворота островитян. А под конец встречи Бьорн Йонсен оформил дубль. Это первая победа Норвегии в отборочном турнире. Фареры еще очков не набирали.

Фареры – Норвегия – 0:2

Голы: Йонсен (49, 84)

Другие матчи группы:

Мальта – Румыния – 0:4

Испания – Швеция – 3:0

Турнирная таблица:

N Команды И В Н П М О 1 ИСПАНИЯ 4 4 0 0 11-2 12 2 ШВЕЦИЯ 4 2 1 1 8-7 7 3 РУМЫНИЯ 4 2 1 1 11-5 7 4 НОРВЕГИЯ 4 1 2 1 8-7 5 5 МАЛЬТА 4 1 0 3 2-10 3 6 ФАРЕРЫ 4 0 0 4 3-12 0

Кстати, сегодня в отборе на Евро-2020 сборная Украины обыграла команду Люксембурга. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук.

Напомним, в пятницу, 7 июня, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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