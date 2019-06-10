Сборная Норвегии благодаря дублю Йонсена одержала первую победу в отборе на Евро-2020
В гостях норвежцы обыграли команду Фарерских островов
Сегодня в квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года в группе F сошлись сборные Фарерских островов и Норвегии. Гости считались фаворитами встречи, однако победа им далась не просто. Лишь после перерыва норвежцам удалось размочить ворота островитян. А под конец встречи Бьорн Йонсен оформил дубль. Это первая победа Норвегии в отборочном турнире. Фареры еще очков не набирали.
Фареры – Норвегия – 0:2
Голы: Йонсен (49, 84)
Другие матчи группы:
Мальта – Румыния – 0:4
Испания – Швеция – 3:0
Турнирная таблица:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИСПАНИЯ
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|2
|ШВЕЦИЯ
|4
|2
|1
|1
|8-7
|7
|3
|РУМЫНИЯ
|4
|2
|1
|1
|11-5
|7
|4
|НОРВЕГИЯ
|4
|1
|2
|1
|8-7
|5
|5
|МАЛЬТА
|4
|1
|0
|3
|2-10
|3
|6
|ФАРЕРЫ
|4
|0
|0
|4
|3-12
|0
Кстати, сегодня в отборе на Евро-2020 сборная Украины обыграла команду Люксембурга. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук.
Напомним, в пятницу, 7 июня, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Сборная Норвегии благодаря дублю Йонсена одержала первую победу в отборе на Евро-2020". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"