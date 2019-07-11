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Сборная Туниса без труда вышла в полуфинал Кубка Африки

11 июля, 23:59

В четвертьфинальном поединке тунисцы разгромили сборную Мадагаскара

Тунис продолжает борьбу за трофей
Тунис продолжает борьбу за трофей. Фото: AFP

Сборная Туниса стала последним полуфиналистом Кубка африканских наций. В четвертьфинале Тунис встречался с командой Мадагаскара и уверенно победил со счетом – 3:0. Голы у победителей забивали Фертани Сасси (52-я минута), Юссеф Мсакни (60) и Наим Слити (90+3).

В полуфинале Кубка Африки Тунис сыграет со сборной Сенегала. Поединок пройдет 14 июля. В другом полуфинале в этот же день встретятся Нигерия и Алжир.

Напомним, что ранее Египет после сенсационного вылета с Кубка Африки остался без тренера и главы федерации. Египтяне не пробились в четвертьфинал Кубка Африки впервые с 2004 года.

Ранее партнера Салаха выгнали с Кубка Африки за рассылку видео своих гениталий. Хозяева турнира оскандалились из-за неосторожности своего полузащитника Амры Уарды.

Самой титулованной командой Африки является сборная Египта. "Фараоны" семь раз становились победителями Кубка Африки, правда, в последний раз в 2010 году. Действующий чемпион – Камерун.

Кстати, европейскую Лигу наций-2019 выиграла сборная Португалии:

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Тег футбол, Кубок Африки, сборная Туниса, сборная Мадагаскара

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Сегодня|Спорт

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