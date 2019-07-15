Сборная Украины не поедет в Россию на отбор чемпионата мира по пляжному футболу – СМИ

Финальная стадия чемпионата мира по пляжному футболу пройдет в Парагвае в конце года

Сборная Украины по пляжному футболу не поедет в Россию. Фото: Facebook

Сборная Украины не приедет в Москву на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу. Финальная стадия чемпионата мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Европейский отборочный турнир пройдет с 19 по 27 июля в спорткомплексе "Лужники" в российской столице. Сборная Украины должна была сыграть в группе D вместе с испанцами, азербайджанцами и латвийцами.

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"Сборная Украины не приедет на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве. Это решение Федерации футбола Украины", – сообщили ТАСС в Ассоциации пляжного футбола Украины.

Напомним, что в конце июня украинские пляжники проиграли бронзовый матч Европейских игр. Тогда наши футболисты минимально уступили команде Швейцарии.

А два года назад сборная Украины стала седьмой в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу. Тогда украинские футболисты в матче за седьмое место взяли верх над командой Польши.

Как украинские знаменитости готовились к пляжному сезону:

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