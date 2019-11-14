Сборная Украины обыграет Эстонию с "сухим" счетом: прогноз на матч Шевы в Запорожье

Аналитики предрекают, что украинцы забьют эстонцами два-три мяча и не пропустят ни одного

Первый в истории матч сборной Украины в Запорожье завершится "сухой" победой команды Андрея Шевченко – такой прогноз на поединок дают аналитики букмекерских контор. Игра пройдет в четверг, 14 ноября. Начало – в 19:00. Смотреть трансляцию Украина – Эстония можно в онлайне на нашем сайте.

Сборная Украины / Фото: Twitter

Букмекеры считают Украину безоговорочным фаворитом товарищеского матча с Эстонией. На победу "сине-желтых" установлен коэффициент 1.19, на ничью – 7.30, на победу гостей – 17.5. Иными словами, вероятность выигрыша спарринга украинцами оценивается в 81 процент, ничейного исхода – в 13 процентов, а выигрыша эстонцев – в 6 процентов.

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Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Instagram

При этом наиболее вероятным результатом поединка Украина – Эстония 14 ноября аналитики называют 2:0 в пользу команды Андрея Шевченко. Коэффициент на такой исход противостояния равен 5.50. На то, что победа хозяев будет еще более крупной – 3:0 – можно поставить с коэффициентом 6,5 – то есть, выбрав такой счет, размер ставки можно приумножить в шесть с половиной раз.

Смотрите, как сборная Украины обыгрывала Португалию (2:1)

Обзор матча Украина – Литва (2:0)

Обзор матча Литва – Украина (0:3)

Отметим, что накануне матча с Эстоний у Малиновского в "святой" клинике родилась дочка: появились фото малышки и откровения родителей. Вес девочки, родившейся в Бергамо, составил 3640 граммов. Малышку назвали Оливией. Сегодняшний товарищеский матч в Запорожье Руслан, которому дали пару выходных, пропустит. Но готов будет сыграть с Сербией в Белграде 17 ноября.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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