Сборная Украины обыграла сверстников из Бельгии во втором спарринге в Испании

Сборная Украины U-17 / Фото: ФФУ

Юношеская сборная Украины (U-17) в испанской Марбелье провела второй спарринг. Соперником "сине-желтых" выступила команды Бельгии. При равной игре с одинаковыми возможностями отличиться лучше себя проявили подопечные Александра Петракова, которые победили со счетом 1:0. Единственный мяч на 40-й минуте забил нападающий донецкого "Шахтера" Денис Шостак.

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Ранее команда сыграла 0:0 с Англией. С англичанами Украина сыграет еще один матч 10-го февраля. Украина U-17 готовится к мартовским решающим матчам отбора Евро-2020.

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Украина: Исенко (Пузанков, 46), Козык, Мампасси, Булеза (Танчак, 79), Савчук (Роман, 70), Лебедев (Очеретько, 56), Микитишин (Хлань, 56), Капинус (Кононов, 70), Шубин (Хромей, 70), Денис Шостак (Довгань, 79), Дмитрий Шостак

Читайте о том, что сборная Украины договорилась о двух домашних спаррингах в июне.

Смотрите, как сборная Украины завершила отбор Евро-2020 ничьей со сборной Сербии:

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