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Сборная Украины определилась, где примет Германию, Испанию и Швейцарию в Лиге наций

2 июля, 17:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Подопечные Андрея Шевченко сыграют в столице и во Львове, а резервная арена - в Харькове

Как известно, из-за пандемии коронавируса национальные сборные в этом году не проводили в Европе официальных матчей. Евро-2020 перенесли на следующий год, поэтому большой футбол вернется на арены поединками Лиги наций. Сегодня Украинская ассоциация футбола назвала места, где наши примут три топовые сборные в 2020 году. А две недели назад сборная Украины узнала свой календарь в Лиге наций.

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В четверг Исполком УАФ определился с местами проведения матчей. Как сообщил официальный сайт УАФ, 3 сентября "сине-желтые" сыграют со сборной Швейцарии на "Арене Львов", а 10 и 13 октября с командами Германии и Испании – на НСК "Олимпийском" в Киеве. Во всех трех случаях резервным стадионом выбран харьковский "Металлист". Начало всех встреч запланировано на 21:45.

Напомним, в 2018 году сборная Украины выиграла свою группу второго дивизиона Лиги наций и получила право выступать в этом турнире среди элитных национальных команд. Недавно УАФ исключила вариант совмещения постов Андреем Шевченко: тренер будет работать только со сборной.

Смотрите, как сборная Украины сыграла последний матч – против команды Сербии в прошлом году:

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футбол календарь Сборная Украины Лига наций Лига наций УЕФА

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