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Никаких Миланов: в УАФ исключили вариант совмещения постов Андреем Шевченко

19 июня, 12:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

Недавно коуч национальной сборной продлил контракт до 2022 года

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко исключает вариант совмещением работы главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Напомним, недавно Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины до ЧМ-2022. Тем не менее, его давно хочет видеть у себя итальянский "Милан".

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"Думаю, сейчас очень тяжело найти специалиста, который совмещает работу в клубе и в сборной. Раньше такая мода была, но сейчас все понимают, что тренерский штаб должен работать в одной задаче, не разделяя ее на клубную и работу в сборной. Так что этот вопрос никогда даже не обсуждался и никогда не будет подниматься", – сказал Павелко в эфире телеканала "Футбол 1".

Ранее мы писали, что УЕФА утвердил формат отбора на чемпионат мира-2022. Чтобы напрямую пробиться в финальную часть турнира, сборной Украины нужно будет занять первое место в группе.

Смотрите, как сборная Украины под руководством Шевченко обыгрывала чемпионов Европы:

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Андрей Шевченко Сборная Украины Андрей Павелко

Источники: Сегодня|Спорт , Канал Футбол

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